Delitev oziroma souporabo avtomobilov (car sharing) so v zahodnoevropskih mestih sprejeli kot alternativo lastnini nad osebnim vozilom, ker nimajo stroškov, kot so registracija, vzdrževanje, zavarovanje in davek. Foto: MMC RTV SLO

"Ko se bomo na avtomobil odločili gledati manj s čustvi in manj s potrebo, da je tudi lastniško naš in bomo nanj gledali bolj racionalno in manj iracionalno, bomo začeli računati. In bomo ugotovili, da stoji več kot 95 odstotkov časa in da predstavlja enega največjih stroškov družinskega proračuna," pravi avtor Avtomobilnosti Andrej Brglez.

Če pustimo ob strani, da ob naši osebni uporabi težko izpustimo avtomobilske ključe iz rok oziroma jih damo nekomu drugemu v uporabo takrat, ko naš avtomobil stoji, pa je na poslovnem področju to prihodnost car sharinga oz. souporabe avtomobilov.

Nov poslovni model

Podjetja, ki uporabljajo avtomobile zato, da se uslužbenci zjutraj pripeljejo v službo in po kosilu gredo na sestanke ter se pozneje odpeljejo domov, bi v vmesnem času ta avtomobil lahko ponudila v souporabo. Ne le, da ima zgodba smisel, ampak je zadaj tudi računica.

Souporaba avtomobilov je novodobni mobilnostni koncept, ki se vse bolj uveljavlja tudi v Sloveniji. A delež uporabnikov je še vedno majhen. Preveva nas občutek, da ni kriva le majhnost naših mest.

Ljudje v večjih mestih zaradi javnega prometa in souporabe avtomobila ne potrebujejo več lastniškega vozila, zato nekateri ob nakupu nepremičnin tudi ne povprašujejo več po parkirnih mestih. Foto: MMC RTV SLO

Delo na dolgi rok se izplača

Zakaj še noben car sharing oz. souporaba avtomobilov poslovno gledano še ni bila zares uspešna, smo vprašali Gašperja Piclja: "Predvsem je treba vedeti, kako merimo poslovno uspešnost. Ali je to poslovna uspešnost na kratki rok, kjer se v večini strinjam z vašo trditvijo, če pa gledamo na to kot na neko investicijo za srednjeročno in dolgoročno, ko se bodo potrebe in navade potrošnikov prav gotovo spreminjale, pa ne samo zato, ker bodo sami to želeli, ampak tudi zato, ker bo regulativa narekovala smer, da bo treba zmanjšati količino in število vozil na cestah. Menim, da lahko trenutno govorimo o fazi prilagajanja car sharinga na neko novo uporabniško izkušnjo, ki bo mogoče čez dve, štiri ali šest let postala standard."

Občutek ob pogledu na klasični car sharing oz. souporabo avtomobilov z današnjimi očmi je treba torej jemati z rezervo. Pa vseeno na poslovno uspešnost današnjih car sharingov ni treba gledati utopično. Le v ustrezen kontekst jih je smiselno postaviti. Prihaja torej storitev souporabe avtomobilov, ki hoče biti že sama po sebi rentabilna.

Različne projekcije in tudi izkušnje kažejo, da je v večjih evropskih mestih delitev oz. souporaba avtomobilov že zaživela, saj se je podobnih shem lotilo že veliko mest in podjetij. Foto: MMC RTV SLO

Avtomobil večino časa parkiran

Picelj pojasni, da se avtomobil uporablja od dva do tri odstotke časa, preostali čas pa stoji parkiran. Ko govorimo o fizičnih osebah. V Sloveniji še vedno velja pravilo, da moraš biti lastnik avtomobila in – "če malo karikiram – lahko to stane, kolikor že stane". "S tega stališča vidim kot profitabilen "be to be" car sharing, torej car sharing za poslovne uporabnike. Ko se bo ta car sharing razvil in ga bodo ljudje ponotranjili, se bodo isti avtomobili v popoldanskem času začeli uporabljati za zasebne vožnje," pravi sogovornik, ki je razkril idejo oziroma ozadje poslovnega modela.

S službenim avtomobilom se pripeljemo v službo, avtomobil pa stoji nepremično parkiran osem, devet ali še več ur, medtem ko smo mi ves čas v pisarni. Zato so se začeli spraševati, zakaj se ne bi ti avtomobili vozili? "Da ne bi stvari preveč zapletli, smo se vprašali, zakaj ne bi teh avtomobilov uporabljala podjetja, ki imajo sedež v isti stavbi, kot ga imamo mi. Na ta način je težava logistike minimalna, problem zaupanja tudi, saj vsi delamo v isti stavbi, se med seboj poznamo in zakaj ne bi potem tega avtomobila, ki meni stoji osem ur pred pisarno, uporabljal nekdo iz sosednje pisarne, ki pa najema avtomobil oziroma ima najeto večjo floto vozil, avtomobile pa uporablja le od dve ali tri ure na dan," pravi Picelj.

Najem mora biti enostaven in hiter

Da bi ljudje to sprejeli, mora biti stvar zelo enostavna. Uporabnik na primer prek telefonske aplikacije rezervira vozilo, predtem se seveda strinja z vsemi pogoji poslovanja, ki so predpisani, stranka vozilo rezervira, vzame ključe, v njem je tudi kartica za gorivo. To je tudi edina stvar, ki jo mora stranka narediti, torej, da ne vrne vozila s prazno posodo za gorivo. In potem se uporaba konča. Kar zadeva plačevanja, pa je zadeva še bolj enostavna, saj se na koncu meseca na podlagi stanja dejanske uporabe vozila, ure uporabe in prevoženih kilometrov, naredi obračun za podjetje in izstavi račun.

Posamezni avtomobil v shemah car sharinga oz. souporabe avtomobilov v večjih evropskih mestih dnevno zamenja tudi do 40 voznikov. Izkušnje kažejo, da eno vozilo iz te storitve nadomešča deset vozil v zasebni lasti. Foto: MMC RTV SLO

V prtljažniku tudi električni skiro

Je to nov korak v smeri multimodalnosti? Picelj temu prikima: "Absolutno. Ko smo mi delali poslovni model, smo pogledali, kaj dela konkurenca, od taksija, mestnega prometa, BicikeLJ, rent-a-carjev in drugih ponudnikov car sharinga oz. souporabe vozil, ugotovili smo, da je naša ponudba najbolj ugodna takrat, ko se z avtomobilom odpelješ za dve uri ali več. Želiš imeti storitev, ki je celotna, torej, da ne izgubljaš časa s papirologijo, obenem pa multimodalnost zagotovimo tako, da damo v prtljažnik našega vozila električni skiro. Ko se stranka pripelje na P + R, kjer so mestna središča vedno bolj zaprta, vzame skiro in se odpelje zadnji kilometer do svoje destinacije."

To, da bo avtomobil čist in gorivo natočeno ob predaji naslednji stranki, so rešili na poseben način. Picelj pravi, da to niso avtomobili, ki so parkirani kjer koli. Avtomobili se najamejo in vrnejo na točki A. Rezervacija se vedno naredi pol ure vnaprej. Ljudi, ki bodo najemali in vračali avtomobile čiste in s polno posodo za gorivo, bodo nagrajevali z bonus točkami, ki jih bodo lahko uporabili pri prihodnji uporabi vozil.