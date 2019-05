Foto: MMC RTV SLO/Opel

Opel corsa-e je opremljena z elektromotorjem, ki z močjo 100 kilovatov in takojšnjim navorom 260 njutonmetrov 50 kilometrov na uro doseže v 2,8 sekunde, do 100 kilometrov na uro pa pospeši v 8,1 sekunde. Elektrika v bateriji s kapaciteto 50 kilovatnih ur zadostuje za 330 kilometrov vožnje, merjeno v skladu s ciklusom WLTP. Na hitri polnilni postaji je mogoče baterijo v pol ure napolniti do 80-odstotne kapacitete, polni se jo lahko na več načinov, polnjenje pa lahko voznik nadzoruje tudi preko telefonske aplikacije myOpel. Voznik lahko želeni slog vožnje izbere tudi v okviru programov normal, eco in sport. Seveda bodo na voljo tudi motorji na notranje zgorevanje, a o njih pri Oplu za zdaj niso povedali nič konkretnega.

Opel corsa je v šesti generaciji dobila precej dinamično obliko, hkrati pa je bolj ali manj ohranila zunanje mere svoje predhodnice. Petsedežna kombilimuzina je dolga 4,06 metra, kljub 48 milimetrov nižji strešni liniji je pod streho dovolj prostora za glave potnikov, voznik sedi 28 milimetrov niže, težišče pa je tudi zaradi vgradnje baterij pod kabino nizko, kar pozitivno vpliva na vozno dinamiko avtomobila

Nova corsa bo tudi razmeroma solidno opremljen avtomobil. Pri Oplu so poudarili izčrpno povezljivost z infozabavnim sistemom, v središču katerega bo 7-palčni barvni zaslon, lastnik se bo lahko odločil za samodejne led matrične žaromete, na voljo pa bodo tudi aktivni tempomat in drugi pripomočki za pomoč vozniku.