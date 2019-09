Sistemi so na voljo že danes. Voznika na prisotnost otroka v avtomobilu opozorijo s piskanjem ali svetlobnimi znaki. Foto: Lenart J. Kučić / Pod črto

Največji proizvajalci avtomobili so se dogovorili, da bodo skoraj vsa ameriška vozila opremili s sistemi, ki voznike opozarjajo na potnike na zadnjih sedežih. Za cilj so si zadali leto 2025.

Tako naj bi se izognili smrti otrok, ki umrejo zaradi toplotnega udara oziroma pregretja, ker so ostali sami zaklenjeni v avtomobilih. Spremembe se obetajo tudi v Evropi, saj so pri neodvisnem evropskem konzorciju EURO NCAP, ki podeljuje zvezdice za varnost vsakega novega vozila, sprejeli strategijo, ki obsega tudi preprečevanje vročinske kapi otrok.

Spremembe tudi v Evropi

Avtomobilske proizvajalce, ki bodo v svoja vozila vgrajevali naprave, ki zaznajo prisotnosti otrok na zadnjih sedežih in voznika ali službo za pomoč v sili opozarjajo, da je otrok ostal sam v avtomobilu, bodo nagrajevali z boljšo oceno. Pri Euro NCAP menijo, da bodo lahko na ta način preprečili številne tragične smrti otrok, ki so žrtve toplotnega udara.

Tovrstni primeri se dogajajo tudi v Sloveniji, najbolj odmeven primer tega poletja pa se je zgodil na Hrvaškem, ko je oče med hitenjem na zadnjem sedežu pozabil hčerko, ki je pozneje v bolnišnici zaradi pregretja umrla.

Vsako leto okoli 50 mrtvih otrok

S problematiko se najdlje ukvarjajo prav v ZDA, kjer je od leta 1990 do danes zaradi toplotnega udara umrlo že okoli 900 otrok, ali skoraj 50 na leto. Julija letos je odbor za trgovino pred ameriškim senatom sprejel zakonodajo, ki od avtomobilskih proizvajalcev zahteva, da v nova vozila vgradijo tehnologijo, ki starše oziroma voznika opozarja na prisotnost otrok na zadnjih sedežih.

Proizvajalci avtomobilov iz dveh trgovskih skupin, ki predstavljata skoraj vse proizvajalce avtomobilov, ki so prisotni na ameriškem trgu, so zapisali, da se podjetja zavezujejo, da bodo tak sistem v svoja vozila vgradili do leta 2025. Sistem bo na otroke na zadnjih sedežih opozarjal tako z vizualnim kot zvočnim alarmom.

Na leto v ZDA v povprečju zaradi toplotnega udara v pregretih avtomobilih umre skoraj 50 otrok. Foto: BoBo

Radi bi še izboljšali sistem

Pri Fiat Chrysler Automobiles so celo zapisali, da bodo tehnologijo sčasoma začeli vgrajevati v svoja vozila po vsem svetu.

"Proizvajalci avtomobilov raziskujejo vse mogoče načine, ki bi privedli do rešitve tega varnostnega vprašanja. Ta zaveza potrjuje, da se avtomobilski proizvajalci zavedajo problematike in da lahko tudi sami pomagajo otrokom," je v izjavi dejal David Schwietert, začasni izvršni direktor zveze proizvajalcev avtomobilov, in dodal, da se bodo skupaj lotili razvoja sistema, ki ne bo vključeval le obstoječih sistemov, ki so že danes na trgu za vgradnjo, ampak bodo podprli tudi nove, inovativne pristope.

Za otroke v avtomobilu so nevarne že pomladanske temperature. Ne pomaga niti priprto okno, saj se avtomobil na soncu že hitro ogreje na temperaturo, ki je za otroka nevarna. Foto: MMC RTV SLO

Nekateri ne čakajo na zakonodajo

Nekateri novi avtomobili že imajo opozorilnike na zadnjih sedežih, proizvajalci pa so se zavezali, da bodo v prihodnjih letih razširili ponudbo. Pri Hyundaiu so pred kratkim dejali, da bodo imeli opozorilne sisteme do leta 2022 v večini svojih modelov, General Motors pa je že leta 2016 napovedal, da bo postopoma z opozorilniki opremil 20 svojih modelov.

Skeptiki so se že odzvali

Zagovorniki otrok v ZDA so proizvajalce avtomobilov pozvali, naj v vozila vgradijo tehnologije, ki dejansko zaznajo potnike na zadnjih sedežih, ki so sposobni dovolj nazorno opozoriti tako starše kot tudi mimoidoče, da je na zadnjem sedežu vozila otrok. Janette Fennell, predsednica KidsAndCars.org, zagovorniške skupine, ki podpira obvezno vgradnjo sistema v vozila, je dejala, da je skeptična, da bi pakt, ki so ga sklenili proizvajalci avtomobilov, naredil veliko za reševanje problematike.

Tudi v Sloveniji smo zaznali primere, ko so starši pozabili otroka v avtomobilu v vročini. Otroci so še posebej ogroženi, saj se njihovo telo segreje od tri- do petkrat hitreje kot telo odraslih. Foto: Volvo

"Bolje kot nič, vendar tega vprašanja ne bo rešil," je v intervjuju dejal Fennell, povzema pa jo Bloomberg. "Že danes imamo na voljo tehnologijo, ki učinkovito rešuje težavo. Zato bo tragično, če bodo avtomobilski proizvajalci šele čez tri leta začeli vgrajevati tehnologijo, ki je na voljo že danes," pravi Fennelova.

Sistemi na splošno delujejo tako, da voznika opozorijo na otrokovo prisotnost, če so se na začetku potovanja odprla zadnja vrata. Nekateri zagovorniki vgradnje opozorilnikov si želijo naprednejšega sistema, ki bi zaznal dejansko prisotnost otroka na zadnjem sedežu.