Študija, ki je plod dela oddelka Peugeot Sport, izhaja iz priključno-hibridnega peugeota 508, a je precej bolj zmogljiva od njega. Njen štirikolesni pogonski sklop sestavljajo turbobencinski štirivaljnik puretech 200 in elektromotor z močjo 82-kilovatov na prednji in elektromotor z močjo 150 kilovatov na zadnji premi. Skupne moči je dovolj za pospeške do 100 kilometrov na uro v vsega 4,3 sekunde in največjo elektronsko omejeno hitrost 250 kilometrov na uro.

Foto: MMC RTV SLO/Peugeot

Električna energija je shranjena v baterija s kapaciteto 11,8 kilovatne ure, ki zadostuje za 50 kilometrov električne vožnje v in k temu, da 508 peugeot sport engineered v hibridnem načinu, merjeno po ciklusu WLTP, v zrak izpusti le 49 gramov ogljikovega dioksida na kilometer.

Foto: MMC RTV SLO/Peugeot

K ustreznim voznim lastnostim študije so konstruktorji študiji pomagali tudi z izboljšanimi zavorami, znižanim in modificiranim podvozjem s širšima kolotekoma, bolj natančnim volanom in namensko izbranimi Michelinovimi gumami.

Foto: MMC RTV SLO/Peugeot

Na zunaj študija izstopa predvsem s karoserijo v posebni 'selensko sivi' barvi, dodatki zelene barve in pripomočki za izboljšanje aerodinamike, v notranjosti pa na njeno posebno naravo opozarjajo udobni sedeži iz usnja in alkantare in dodatki za izraz športnosti, kakršne so denimo tri zelene črte na volanskem obroču.