Ljubitelji avtomobilskih tematik boste na svoj račun prišli ob sredah in sobotah na Valu 202. Foto: SOJ RTV SLO/arhiv oddaje Avtomobilnost

V jubilejni, 150. oddaji Avtomobilnost smo govorili tudi o neločljivi povezanosti radia in avta. Tudi Avtomobilnost je povezana z radijskimi oddajami in radio spremlja voznika.

Še več sodelovanja radia, televizije in medmrežja

Z Valom 202 smo sicer že doslej pogosto sodelovali, po novem pa: "Bolj se bomo držali skupnih tem," pravi urednik oddaj Avtomobilske prometne minute Janez Martinčič in dodaja: "Vi jih boste obdelali bolj po televizijsko, mi pa po radijsko. Torej bodo bolj usklajeni kot do zdaj.«

Sicer pa vas na tem mestu spomnimo, da si lahko vožnje z avtomobilom vedno skrajšate tudi s tistimi oddajami, ki ste jih morda zgrešili. Prek podkastov seveda, ki kar naravno spadajo v avtomobil.

Val 202 podpira in razvija podcaste

Luka Hvalc, odgovorni urednik na Valu 202, je ob tem povedal: "Radio postaja vse bolj mobilen s pomočjo razvoja telefonov in seveda s podkasti, številnimi zdaj že tudi brezplačnimi aplikacijami, ki so kakovostne. Zato na Radiu Slovenija, na Valu 202 zelo podpiramo, razvijamo podkaste in s tem v bistvu dosežemo neko novo občinstvo. Tudi mobilno, ki se vozi z avtomobilom v službo. Na kolesu sicer ne podpiramo pretiranega poslušanja podkastov iz varnostnih razlogov, za tiste, ki potujejo z javnim prometom, tudi sam sem takšen pozimi, pa so podkasti nekaj najboljšega."

Avtoradii so z napredkom elektronike postajali vse manjši in do leta 1950 so se skrčili v enotno ohišje, ki je bilo vgrajeno za armaturno ploščo, edina zunanja komponenta pa je ostal zvočnik. Leta 1953 je bil predstavljen legendarni radio becker mexico, ki velja za prvi vrhunski avdiosistem, ki so ga vgradili v avtomobil in je lahko predvajal tudi signal ultrakratkih valov FM, ki se je začel tedaj uveljavljati v radijskem oddajanju. Foto: MMC RTV SLO

Romantika se je začela pred skoraj stotimi leti

Pa veste, kdaj se je romantika med radiem in avtom začela? Leta 1922 je Chevrolet predstavil serijski avtoradio. Stal je 200 dolarjev, kar nam danes ne pove kaj veliko, ampak, če vemo, da si za ceno dveh ali treh avtoradiev kupil cel novega forda T, potem je jasno, da je bila ta naprava ne samo zelo velika, ampak tudi zelo draga. Ampak zgolj 10 let pozneje, ko avtoradiev v avtomobilih sploh še ni bilo veliko, se je vnela zelo žgoča debata, ko so strokovnjaki za promet opozarjali, da je treba zakonsko prepovedati avtoradie. Zato, ker pomenijo preveliko motnjo v vožnji za voznika in ga uspavajo.

V začetku osemdesetih let je kot skupni evropski projekt začel nastajati digitalni radio DAB, ki bo počasi nadomestil predvajanje po standardu FM. Foto: Newspress

In vozniki tudi preveč časa gledajo, kako bodo obrnili gumbek, in ne na cesto. Nekaj podobnega, kot je danes pri mobilnih telefonih, s tem, da mobilnih telefonov ne gre gledati med vožnjo in je to tudi z zakonom prepovedano. Dejstvo je, da se je radio v vsem tem času pokazal kot najboljši prijatelj, ne samo za zabavo in razvedrilo, pomagal je krajšati dolge poti, ampak tudi zato, da je voznika na neki način ohranjal z ritmom pri življenju in s prometnimi informacijami povedal, kaj se dogaja na cesti, in tako voznikom pomagal, da so se izognili gneči oziroma zastoju na cesti.