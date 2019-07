Štiri leta po uvedbi tretje generacije superba je paradni model znamke Škoda temeljito posodobljen. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak

Škoda superb je češki ponos, je avtomobil, ki zre v češko zgodovino. Pa ne samo zato, ker je superb nekoč že obstajal, bil je to avtomobil z motorjem V8, prestižen avtomobil, namenjen zgolj za češko elito.

Novi škoda superb in češka zgodovina imata stično točko nekje drugje. V češkem kristalu.

Peter Nevrela, ki je pri podjetju Škoda zadolžen za oblikovanje luči, je za oddajo Avtomobilnost pojasnil, da so kristali češka zakladnica, z njimi je povezana bogata zgodovina Češke: "Zato smo kristale povezali z našimi žarometi. Imamo res dolgo zgodovino proizvodnje kristalov na naših tleh, ki sega že v 13. stoletje. V naših zgodovinskih izdelkih smo našli navdih za žaromete. Želeli smo si, da so žarometi na avtomobilu videti kot dragulji."

Prestižne dekoracije

Pri Škodi že nekaj časa sodelujejo z znano steklarno Preciosa. Iz kristalov visoke kakovosti izbrusijo elemente na žarometih, pogosto jih najdete tudi na maski hladilnika in zadku, kolesnih platiščih in celo volanskem obroču. Na primeru kristalov so nam pokazali, kako se svetloba odbija od njih. "Zato vedno pravimo, da svetloba prinaša luč v kozarec. Enaka logika je pri žarometu," pravi sogovornik in dodaja, da pri snovanju žarometa za superba niso uporabili zgolj tehničnega pristopa, ampak lahko v žarometu vidite kristale ostrih robov. "Vedno pravimo, da žarometi na avtomobilu delujejo kot človeške oči," še pravi Nevrela.

Prvič so pri Škodi za serijski model na voljo celostni matrični LED-žarometi. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak

Nikoli ne zaslepijo

Žaromet je sestavljena iz večjega modula in manjših, ki omogočajo razpršenost snopa svetlobe daleč naprej pred vozilo ali na kratki razdalji, hkrati pa gre za matrično tehnologijo, kar pomeni, da žaromet vedno sveti s polno močjo, a se moduli izklapljajo in vklapljajo, da nasproti vozečega prometa nikoli ne zaslepijo.

Med nove asistenčne sisteme sodijo prediktivni sistem za avtomatsko uravnavanje razdalje in sistem aide assist, ki deluje na razdalji do 70 metrov, sistem emergency assist (na voljo od sredine leta 2020) in front assist s prediktivno zaščito pešcev. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak

Tudi priključni hibrid

Poleg pametnih matričnih žarometov novi superb ponuja tudi priključno hibridno različico iV z baterijo za dobrih 50 kilometrov vožnje na elektriko. Ta različica bo zagotovo še zmanjšala trend prodaje odstotka dizelskih superbov. Izboljšali so tudi sistem zaznave vozil v mrtvem kotu. Novi radar na zadku zazna vozila že na razdalji 70 metrov. Prej je bilo to komaj 20.

Superb ima lahko v kabini virtualni prikazovalnik, na izbiro so trije različni sistemi infotainment z dimenzijami zaslona od 8 do 9,2 palca. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak

Bistvena vizualna novost je spremenjena oznaka znamke na zadku, ena najuporabnejših izboljšav pa je možnost odklepanja vozila brez ključa v roki. Jure Leben, vodja komunikacij za znamko Škoda pri podjetju Porsche Slovenija, pravi: "To je način, ki nam omogoča, da odpremo vrata avtomobila, brez uporabe ključa. Ključ je lahko samo pri nas v žepu. Primemo kljuko in odpremo vrata avtomobila. Prej je ta funkcija delovala le na sprednjih, zdaj pa tudi na zadnjih vratih."

Superb je dobil tudi prvi dizelski motor nove generacije z oznako evo. Trije dizelski in trije bencinski motorji pokrivajo razpon moči od 88 kW (120 KM) do 200 kW (272 KM). Skupno je na voljo 10 različnih kombinacij motorja in pogona, na voljo je tudi štirikolesni pogon. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak

Čez teden službeni, ob koncih tedna družinski avtomobil

Škoda glede na prodajne rezultate ugotavlja, da s svojimi dražjimi modeli, s kodiaqom in superbom, dosega kupce, ki zmorejo za svoj avtomobil odšteti več, ki prihajajo iz dražjih avtomobilskih segmentov, in to so kupci, ki svoje avtomobile radi zelo bogato opremijo. In njim je namenjen novi škoda super scout. Top različica superba, ki je sploh prvič na voljo v povezavi s superbom.

Zunanje oblikovne novosti boste opazili na večji mreži hladilnika, ki sega dlje navzdol v novi sprednji podaljšek odbijača. Žarometi so bolj ploski, na novo so oblikovali meglenke. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak

"Superb je naš zastavonoša in predstavlja tisto najbolje, najprestižnejše, kar znamka zmore. Tudi s tem superbom to ostaja nespremenjeno. Čeprav smo v zadnjem času v svojo modelsko paleto dobili kodiaqa in karoqa, se pravi modela, ki sta na trgu zelo popularna, ker sta terenca. Seveda scout posega v segment SUV-jev, vendar pa vsi radi gremo v naravo, živimo neki življenjski slog, odmaknjen od vsakdana, se pravi, je to korak v tej smeri. Veliko ljudi si ga privošči kot družinski avtomobil, ob koncu tedna v naravo s kolesi, hkrati pa je službeno vozilo," pravi Leben.

Da je superb pogosto službeno vozilo, kaže še en podatek, ki nam ga je razkril Leben: "Največ superbov prodamo v beli barvi, ker je najenostavnejša za polepitve. Podjetja jih tako najlažje obarvajo v korporativne barve sovjega podjetja."