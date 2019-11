S karoserijsko obliko je šel na pot priljubljenih križancev, a dizajn vseeno takoj spomni na slavne prednike. Foto: Ford

Ford je v Los Angelesu predstavil povsem novega člana družine mustang. Povsem električni ford Mustang mach-E nima veliko skupnega s prejšnjim mustangom, saj je prvič v njegovi 55-letni zgodovini SUV in hkrati tudi povsem električen.

Od V8 na elektriko

Mustang je ena od zaščitnih znamk »mišičastih avtomobilov« in ikona skupine V8. Mustang je v glavah ljubiteljev avtomobilov vtisnjen kot bencinskih avto, vsaj do danes. In ravno eden najbolj prodajanih športnih avtomobilov na svetu je zdaj postal električar. Ford z njim odgovarja Tesli in drugih proizvajalcev športnih vozil, ki vstopajo na področje elektrifikacije.

Na voljo bo z baterijo za standardni ali podaljšani doseg ter z zadnjim ali štirikolesnim pogonom, ki ga bodo zagotavljali elektromotorji s trajnimi magneti. Foto: Ford

“Mustang Mach-E je eno najbolj vznemirljivih vozil, kar jih je Ford doslej poslal na trg,” je ob razkritju povedal Stuart Rowley, predsednik Forda Evropa. “To namensko razvito povsem električno vozilo je edinstveno, a je še vedno povsem prepoznavni mustang," je dodal.

Tudi s štirikolesnim pogonom

Sebastjan Plevnjak, ki si je novinca ogledal pobliže in se z njim tudi zapeljal, je dodal da je velika novost tudi to, da bo na voljo z zadnjim ali s štirikolesnim pogonom, kupci pa bodo lahko izbirali tudi med dvema paketoma baterij. Tisti, močnejši, bo zadostoval za do 600 kilometrov dosega.

Pod pokrovom ‘motornega prostora’ je prtljažnik s čepom za izpust tekočin. V sprednjem prtljažniku je na voljo 100 litrov prostora, v katerem lahko udobno shranite potovalko ali kovček, ali pa hladilno skrinjo.Foto: Ford

Standardno bo na voljo 75,7-kWh litij-ionska baterija, tistemu, ki tudi to ne bo dovolj, lahko zbere 98,8-kWh baterijo. Novo generacijo baterij sestavlja 288 litij-ionskih celic pri bateriji s standardnim dosegom in 376 litij-ionskih celic pri bateriji s podaljšanim dosegom, ki so nameščene v pod med obema osema.

Na ta način so v kabini zagotovili maksimalno uporabnost, težišče pa spustili nizko, s čimer so zadovoljili boljšim voznim lastnostim. Avtomobil ima kar dva prtljažnika, večjega zadaj, s prostornino 402 litra, oziroma 1420 litrov, ko so sedeži podrti in manjšega, 100-litrskega spredaj, kamor lahko vstavimo na primer hladilno skrinjo.

Mustang mach-E bo na voljo s standardnim (75,7-kWh litij-ionska baterija) in s podaljšanim dosegom (98,8-kWh baterija). v drugem primeru znaša ciljni doseg konfiguracije z zadnjim pogonom pri ciklu WLTP do 600 km.Foto: Ford

Prihaja leta 2020

Ford z mustangom mach-E uvaja tudi naslednjo generacijo sistema za komunikacije in razvedrilo. Multimedija vključuje tablični 15,5-palčni zaslon in preprost vmesnik sistema SYNC, ki omogoča upravljanje preko kretenj z dotikom, pomikom in ‘ščipanjem’.

Pri Fordu največje upe polagajo v različice s podaljšanim dosegom in štirikolesnim pogonom, ki bodo predvidoma razvile moč 337 KM (248 kW) in 565 Nm navora. Za tiste, ki jim tudi to ne bo dovolj, pa bodo ponudili različico GT, ki iz mirovanja do 100 km/h pospešil v manj kot petih sekundah, predvidena moč pa je 465 KM (342 kW) in 830 Nm navora.

V prostorni kabini prevladuje digitalizacija. Foto: Ford

V Los Angelesu smo izvedeli še, da bo ceste bo pripeljal do konca prihodnjega leta, zato bodo evropske cene znane šele naknadno. Preizkusil je tudi predserijsko različico, in sicer na sopotniškem sedežu. »Z njega smo lahko ugotovili, da se mustang mach-E pelje vsaj tako dobro kot večina Fordovih avtomobilov,« zaključuje Plevnjak.