Prenovljeni VW passat ima rahlo spremenjen sprednji odbijač, novo masko in opcijske matrične luči v tehniki LED. Foto: Volkswagen

V Avtomobilnosti, kjer se je naš novinar David Šavli usedel za volan prenovljenega passata, smo ugotavljali, kako sam prepozna znake in zniža hitrost z 200 km/h ob izključevanju na avtocesti. Seveda smo to počeli tam, kjer je dovoljeno, na nemški avtocesti.

Več sprememb najdemo v potovalni kabini, kjer je nov volanski obroč, novo oblazinjenje in novi okrasni elementi. Analogno uro je na vrhu sredinske konzole zamenjal passatov logotip. Foto: Volkswagen

Osem generacij in 30 milijonov passatov

Stereotipi pravijo, da so dva otroka, pes in passat pogoj za institucijo, ki ji pravimo klasična družina. In čeprav ima ta nemški prvak hudo konkurenco od SUV-ja, ostaja eden najbolj zaželenih družinskih avtomobilov vseh časov. Z nami je osma generacija. 3. aprila so izdelali že 30-milijontega passata.

Ker je David Šavli obljubil vožnjo z 200 km/h, smo to za namen našega preizkusa tudi poiskali.

In zakaj potrebujemo takšen odsek? Vsekakor zato, ker so izboljšave novega passata predvsem očem skrite tehnične podrobnosti. In imate prav, tudi v Sloveniji si bomo pri manjših hitrostih z njim močno olajšali vsakodnevno vožnjo. A v resnici se pri velikih hitrostih zdi še toliko impresivneje, ko vidiš, da imaš en par oči, ki gledajo daleč naprej.

S povezavo s spletom še pametnejši

Passat po novem ne bo le škilil na vse konce, ampak bo videno primerjal tudi s tistim, kar najde na spletu. Passat je postal pameten. Ves čas je povezan s spletom. To pa mu omogoča, da vsak trenutek na cesti predvideva, kakšne so naše namere. Seveda je že do zdaj velikim volkswagnom uspelo prepoznati znake in se nanje ustrezno odzvali. A povezava s spletom jim omogoča nekatere nove funkcije.

Nov je tudi 29,7-centimetrski (11,7-palčni) zaslon za prikaz podatkov na instrumentni plošči, ki se ponaša z boljšo ločljivostjo. Foto: Volkswagen

Torej, vozili smo obljubljenih 200 km/h. Avtomobil zazna omejitev hitrosti in jo ustrezno prilagodi. Tu pa na vrsto pride nova pamet. Avtomobil je dobil dostop do množice podatkov. Sam ve, da se bližamo krožišču, da bo kmalu naselje, križišče. Ko pa vključimo še navigacijo, ve tudi to, da bo treba čez 300 metrov zaviti desno.

Prenovljena je tudi priključno-hibridna različica GTE, ki lahko z novo baterijo s kapaciteto 13 kilovatnih ur na elektriko prevozi 55 kilometrov. Foto: Volkswagen

In kako vse to deluje? Za ta namen passat uporablja eSIM-kartico, takšno, ki je vgrajena v sistem. Ta ga poveže z različnimi prometnimi servisi, ki navigacijsko karto sproti aktualizirajo. Zadeva koristi tudi, če vodenja ne vklopimo. Ko pa vključimo cilj poti, vodenje deluje tudi na samo delovanje avtomobila. Tako bo na primer pred križiščem, na katerem moramo zaviti, samodejno pojenjal in krmilni mehanizem pripravil na zavoj, da bo voznik že na stopalki zaznal, da naj ne pelje naravnost.

S pomočjo kopice novih asistenčnih sistemov vozi skoraj sam. Med drugim je dobil sistem za pomoč pri krmiljenju v sili in prilagodljiv tempomat s funkcijo predvidevanja, ki s pomočjo podatkov sistema GPS prilagaja hitrost pred križišči in odcepi ter s pomočjo kamere prepoznava prometne znake in prilagodi hitrost glede na omejitve. Foto: Volkswagen

Povezanost ključna za priključni hibrid

Povezava s spletom pametno vožnjo naredi še koristnejšo, ko se usedemo v priključni hibrid GTE. Natančno prepoznavanje lokacije namreč GTE-ju omogoča tudi dodatne prihranke energije in s tem podaljševanje električnega dosega. Tako ne bo po nepotrebnem porabljal energije pred ovinkom, v klanec je bo porabil samo toliko, da se prevali čez. Vsak spust pa bo natančno premeril, da bo v baterijo nazaj pridobil kar največ energije.

Sistem Travel Assist za polavtonomno vožnjo avtomobilu omogoča, da samodejno vozi do hitrosti 210 kilometrov na uro. Ker gre za sistem polavtonomne vožnje, mora imeti voznik roki na volanskem obroču. Foto: Volkswagen

Seveda je predvidljiva vožnja koristna ne glede na motor. A vseeno je dobro vedeti, da bo v splet povezan GTE kar najbolj izkoristil za 13 kWh večjo baterijo, ki sicer po podatkih zadostuje po starem načinu merjenja za 70 oziroma po novem WLTP za nekoliko realnejših 56 kilometrov.

Pazi, delo na cesti

Kakor koli, povezanost v splet novemu passatu po novem omogoča tudi to, da ve za dela na cesti, da ni več odvisen zgolj od kamer, ali bodo pravilno prebrale rumene in bele črte na vozišču.

Kar se pogonov tiče, passat ohranja svojo visoko vrednost tudi z močnimi dizelskimi motorji. A bencinski motorji pridobivajo veljavo, še posebej bliskovito pa se povečuje prodaja hibridnega GTE-ja. Letos naj bi dosegla že 15 odstotkov vse prodaje. A če se rušijo stereotipi glede motorja, pa stereotipi ostajajo neomajni glede oblike karoserije. Že od osemdesetih let naprej je karavan tisti pravi passat. Prodajo jih trikrat več kot limuzin.