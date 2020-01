Bralcem Avtomobilnosti na MMC-ju in gledalcem Avtomobilnosti bomo na zasneženem poligonu v praksi predstavili, kaj zmore elektronika Audijevega štirikolesnega pogona quattro. Foto: MMC RTV SLO/Boštjan Podlogar

Zimske razmere na cestah vsako leto znova dokazujejo, da se obvladovanje vozila v zahtevnih razmerah bistveno razlikuje od vožnje po suhem asfaltu in z veliko oprijema pod pnevmatikami.

Zato se nam v ekipi Avtomobilnosti zdi zelo pomembno, da tudi vam, bralci MMC-ja, omogočimo praktično izobraževanje vožnje na površinah s slabim oprijemom.

Preizkus tehnike in voznika

Za vas smo pripravili preizkus tehnike in voznika, ki ga pri nas v taki obliki sicer ni mogoče doživeti. V zavetju Audijevih naprednih tehnologij in pogona quattro vam bomo poskušali pričarati cesarstvo vozniških čutil.

Splošne pogoje sodelovanja lahko preberete tukaj.

Od vas, bralci MMC-ja, pa je odvisno, ali sprejmete zimski izziv in se prijavite na dogodek. Ker je dogodek zahteven za izvedbo, bo število udeležencev omejeno. Za dogodek v Planici bomo v petek izbrali osem bralcev.

Loading… ž

Kako smo se zabavali na preteklih delavnicah, pa si lahko pogledate v prispevku spodaj.