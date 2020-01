Foto: MMC RTV SLO/Vauxhall

Avtomobili britanske tovarne Vauxhall, ki je sicer kot tovarna strojev nastala leta 1857, avtomobile pa je začela izdelovati leta 1903, so v začetku veljali za zmogljive, zanesljive in … dolgočasne.

Zadeve so se spremenile leta 1910, ko je Vauxhall izdelal turni avtomobil vauxhall C-type "Prince Henry", s katerim je sodeloval na nemški dirki princa Henrika, ki je tedaj veljala za enega najtežjih vzdržljivostnih rallyjev, in z njim požel zanimanje strokovnjakov in javnosti.

Foto: MMC RTV SLO/Vauxhall

Avtomobil je namreč na dirki presegel hitrost 100 km/h, ki tedaj nikakor ni bila nekaj običajnega, ter svoje zmogljivosti in zanesljivost dokazal še na nekaterih drugih mednarodnih dirkah.

Foto: MMC RTV SLO/Vauxhall

Zaradi uspeha na tekmovanjih so se v Vauxhallu odločili, da ga bodo ponudili tudi zainteresiranim kupcem. Na osnovi dirkalnega avtomobila so izdelali civilno različico ter jo med letoma 1914 in 1928 prodajali kot model 30/98.