Uredništvi revij Mehanik in voznik ter Transport& Logistika sta na sejmu Gospodarska vozila & Logistika v Celju namreč že štirinajstič razglasila zmagovalce izbora za slovensko gospodarsko vozilo leta. V novi kategoriji slovensko električno gospodarsko vozila leta 2019 sta naslov dobila volkswagen e-crafter in MAN eTGE, avtomobila z identično tehniko, ki sta bila tudi edina kandidata v kategoriji.

In kateri so bili zmagovalci v "tradicionalnih" kategorijah? Slovenski tovornjak leta 2019 je postal ford trucks F-MAX, ki se v nasprotju s Fordovimi osebnimi avtomobili uvršča v cenovno dostopno kategorijo gospodarskih vozil in si šele utira pot v zahodno Evropo. Na tekmovanju je premagal mercedes-benz actros in scanio L. Slovenski dostavnik leta 2019 je postal mercedes-benz sprinter, ki je za naziv tekmoval s fordom transitom connectom ter trojčkom citroën berlingo, opel combo in peugeot partner, slovenski avtobus leta 2019 pa je MAN lion's city E, ki je premagal avtobusa setra S 531 DT in scania interlink MD.

Gospodarska vozila bodo električna hitreje od osebnih

Mnogi analitiki pravijo, da se bodo električna gospodarska vozila uveljavila še veliko prej kot električni osebni avtomobili. Kot je povedal urednik revije Transport Matej Jurgele so kategorijo električno gospodarsko vozilo leta izbrali zaradi vse večje ponudbe električnih gospodarskih vozil. Menijo, da se bodo razširila tudi na ostale segmente. In zakaj je bila izbrana dvojica volkswagen e-crafter in MAN eTGE? Zato, ker kot prva na slovenskem trgu uvajata električno mobilnost na področja gospodarskega sektorja in bosta s tem orala ledino tudi za ostale tekmece. Odlikuje ju tudi motor, ki prenaša moč na prednji kolesni par, baterije pa so vgrajene v dno, zato je lahko tovorni prostor maksimalno izkoriščen.

Menijo, da se bo kategorija še naprej segmentirala. Elektromobilnost namreč prinaša prednosti, ki jih doslej vozila niso imela, Gre za tiho dostavo v nočnih urah, delovanje brez emisij in prijaznost okolju in ljudem. Prihajajo tudi električni tovornjaki, imamo pa tudi električne avtobuse, kakršen je slovenski avtobus leta 2019 MAN lion's city E. Gospodarski sektor se je mogoče na področju električne mobilnosti začel razvijati pozneje kot osebni, a ga že dohaja in bi ga kmalu lahko prehitel.

Elektromobilnost prinaša tihi promet

Sandra Majerič, vodja prodaje avtobusov pri podjetju MAN Truck & Bus Slovenija, je povedala, da opažajo, da so njihovi kupci vse bolj ekološko osveščeni in da je električna mobilnost že tema bližnje prihodnosti. Povpraševanje po električnih vozilihje že tako veliko, da ga težko zadovoljijo. Tehnološko je še nekaj omejitev, a se vsi prodajalci trudijo zagotoviti tehnologijo, ki jo kupci zahtevajo. Vsi se zavedamo, da je treba zmanjšati onesnaževanje okolja in elektrika nam ta trenutek prinaša najčistejšo obliko vožnje, kar je pomembno predvsem prednosti za ožja mestna središča. Z elektromobilnostjo bi v mesta pripeljali tihi promet, kar bi vplivalo tako na udobje prebivanja v mestu kot tudi udobje potnikov, saj bo vožnja praktično neslišna. Kupci se sicer še ne zavedajo prednosti električnega pogona. Začetni stroški nakupa so namreč višji, a stroški vzdrževanja in elektrike so na daljši rok precej nižji kot pri dizelskem vozilu.

Tomaž Bratina, vodja prodaje pri podjetju MAN Truck & Bus Slovenija, pravi, da so logistična podjetja že zdavnaj izkoristila vse rezerve, zato od njih ni mogoče pričakovati, da bodo nase prevzela še odgovornost za spremembe v odnosu do okolja. Zato morajo proizvajalci poskrbeti, da bodo cene električnih vozil nižje in bodo prevozniškim podjetjem prinašala dobiček. Če bo vse vezano le na subvencije in nepovratna sredstva, se boji, da prehoda v električno mobilnost ne bo. Meni da se bodo mesta morala odločiti in onemogočiti dostavo s konvencionalnimi vozili. A ne z dekreti, ampak z načrtom, kako to doseči. A stroški spremembe se bodo morali razdeliti na vse družbene deležnike in svoj delež na poti k čistemu okolju mora prispevati tudi Slovenija.

Pomembno je tudi delovno okolje voznika

Predsednik Agencije za varnost prometa Igor Velov je k temu dodal, da je na področju gospodarskih vozil v zadnjem času bilo veliko sprememb, z vidika varnost v cestnem prometu pa si želi, da bi bilo več poudarka na delovnem okolju voznika, saj je pomembno, kakšne pogoje za vožnjo in počitek ima. To namreč vpliva na spočitost, koncentracijo in varnost voznika, s tem pa tudi na splošno prometno varnost. V vsakem poslu je najbolj pomemben človek in če je ta zadovoljen s svojim delom, ga najbolje opravi, če pa je poleg tega še varen voznik, smo pri prometni varnosti dosegli največ kar lahko.