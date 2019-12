Foto: MMC RTV SLO/Renault

Renault je podrobnosti nove družinske limuzine obelodanil leta 1964, na uradno predstavitev pa je počakal do ženevskega avtomobilskega salona 1965. Renault 16 je v oblikovanju družinskih limuzin pomenil takšen prelom s tradicijo, kot v razredu majhnih avtomobilov pet let pred njim mini morris.

Nekaj let pred njim je sicer nastal petvratni renault 4, vendar je pri njem šlo predvsem za poceni praktičen avtomobil. Renault 16 je bil nekaj povsem drugega: udobna družinska limuzina, ki je bila oblikovana predvsem okoli prednjega pogona in od njega tudi izvlekla, kar se je takrat izvleči dalo.

Foto: MMC RTV SLO/Renault

V njegovem velikostnem razredu je ledino s prednjim pogonom sicer veliko pred njim zaoral citroën traction avant, a je bil po obliki in zasnovi preveč podoben staromodnim avtomobilom na zadnji pogon. Renault 16 je uveljavil oblikovne smernice za prihodnost.

Dinamična zasnova

Tudi zasnova pogona je prinesla spremembe v avtomobilski razred, v katerem so do tedaj avtomobili imeli večinoma motor spredaj, pogon pa zadaj. Motor je bil vgrajen vzdolžno za menjalnik, zato je bila vsa njegova masa za prednjo premo, kar je bilo dobro za stabilnosti avtomobila, v potniškem prostoru pod armaturno ploščo pa je ustvaril veliko izboklino.

Foto: MMC RTV SLO/Renault

Menjalnik je imel štiri popolnoma sinhronizirane prestave, prestavna ročica pa je bila ob volanskem obroču. Prednje zavore so bile kolutne, zadnje pa bobnaste, obese koles pa so bile povsem neodvisne. Podvozje je sicer imelo nenavadno lastnost: dve medosni razdalji. Leva je znašala 272 cm, desna pa 265 cm, kar pa ni vplivalo na odlične vozne lastnosti, ki so v ta avtomobilski razred vnašale precej športnosti.

Prilagodljivost

Avtomobilsko publiko je kljub temu najbolj pritegnilo nekaj drugega. Z dvoprostorsko zasnovo je renault 16 izstopal iz množice takrat običajnih klasičnih triprostorskih limuzin. Šest šip na boku je vzbujalo občutek zračnosti in lahkotnosti, v potniško-tovorni prostor pa se je vstopalo skozi štiri bočna in peta velika prtljažna vrata na zadku.

Foto: MMC RTV SLO/Renault

Tudi v potniški kabini je bilo precej novosti. Sedeže je bilo mogoče premikati naprej in nazaj, zlagati in celo odstraniti ter tako ustvariti vrsto kombinacij za prevoz ljudi in tovora.

Trdoživost na trgu

Renault 16 se je voznikom tako priljubil, da so ga množično kupovali vse do konca sedemdesetih let, pri Renaultu pa so celo nekoliko pozabili na razvoj njegovega naslednika. Tudi ko je ta prišel v obliki renaulta 20, je renault 16 ostal na tekočih trakovih.

Foto: MMC RTV SLO/Renault

Ko so ga januarja 1980 umaknili iz prodajnih salonov, je bilo izdelanih že 1.845.959 primerkov, s katerimi se je renault 16 uvrstil med najbolj priljubljene Renaultove modele.

Foto: MMC RTV SLO/Renault