Ford je najprej pokazal kombilimuzinski focus ST, na voljo pa bo tudi v karavanski izvedbi. Foto: Ford

Bencinsko različico novega focusa ST po novem namesto dvolitrskega poganja 2,3-litrski prisilno polnjeni štirivaljnik, ki razvije 206 kilovatov (280 KM) in 420 Nm navora. To zadostuje za pospešek do stotice v manj kot šestih sekundah. Za novi ST je prvič na voljo elektronski diferencial z omejenim zdrsom (eLSD), ki zagotavlja boljši oprijem.

Poleg bencinske bo na voljo tudi dizelska izvedba z dvolitrskim štirivaljnikom EcoBlue turbo, ki zmore 140 kilovatov (190 KM) in 400 Nm navora. Oba motorja sta serijsko povezana z ročnim šeststopenjskim menjalnikom, ki se pri bencinarju (s paketom Performance) pohvali s sistemom za izravnavo vrtljajev rev matching. Poleg ročnega bo na voljo sedemstopenjski samodejni menjalnik z obvolanskima prestavnima ročicama za ročno prestavljanje.

Foto: Ford

S prilagodljivim vzmetenjem

Bencinski model bo serijsko opremljen s prilagodljivim vzmetenjem Continuosly Controlled Damping (CCD), ki omogoča spreminjanje lastnosti podvozja s pritiskom na gumb. Novi ST ima v primerjavi z običajnim focusom tudi za 20 odstotkov trše vzmetenje spredaj ter za 13 odstotkov zadaj, obenem pa je posajen tudi centimeter bližje tlom.

Njegovo zunanjost med drugim označujejo posebna platišča ter športna odbijača in maska v obliki satovja, notranjost pa športni volanski obroč in športna sprednja sedeža znamke Recaro.

Novi focus ST bo na voljo tako v kombilimuzinski kot v karavanski izvedbi, v prodajne salone pa bo prispel to poletje.