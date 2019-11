Baterija hibridov se polni sama, z regeneracijo zavorne energije, ki jo shranjuje v baterijo. Foto: MMC RTV SLO/Avtomobilnost

"Ne boste verjeli, še danes marsikdo ne ve, da hibrida ni treba polniti na domači vtičnici," pravi Andrej Brglez, avtor Avtomobilosti, kjer želimo z različnimi testnimi vožnjami in tehničnimi delavnicami slovenske voznike in voznice tehnično izobraziti o novih tehnologijah, ki se pojavljajo v avtomobilski industriji. Povprečen slovenski avtomobil je star 10 let, zato se tudi na naših srečanjih z bralci znova in znova soočamo, da so presenečeni, ko se srečajo s kamero za vzvratno vožnjo v vozilu, kaj šele s hibridom.

Čeprav so hibridi na cestah že več kot 20 let, jih Slovenci še ne poznamo dovolj dobro. Foto: MMC RTV SLO/Avtomobilnost

Ne poznamo jih še dovolj dobro

Tokrat smo na hibridni delavnici z bralci MMC-ja in gledalci Avtomobilnosti želeli razbiti nekaj mitov o hibridih, ki so sicer na cestah že več kot 20 let, a jih Slovenci še ne poznamo dovolj dobro, čeprav število hibridnih vozil tudi v Sloveniji iz leta v leto narašča. Toyotini prodajalci pravijo, da marsikdo še vedno išče kabel za polnjenje, čeprav se baterija klasičnega hibrida polni med vožnjo.

Marsikdo še vedno išče kabel za polnjenje, čeprav se baterija klasičnega hibrida polni med vožnjo. Foto: MMC RTV SLO/Avtomobilnost

Prodajalci hibridov želijo slovenske voznike in voznice nad drugačno tehnologijo navdušiti z daljšimi testnimi vožnjami in podrobnejšo predstavitvijo vozila. Predvsem v dojemanju, kaj je hibridno vozilo. Na najpogostejša vprašanja, povezana s hibridi, smo poskušali ponuditi odgovore na hibridni delavnici. Kot na primer to, da se baterija hibridov polni brez zunanjega vira. Izraz, ki se uporablja, je, da je samopolnilni hibrid, saj se baterija polni med vožnjo, s pomočjo regeneracije zavorne energije, ki jo podobno kot električni avtomobili skladišči v baterijo ali pa med pospeševanjem, ko se motor spremeni v generator.

Število hibridov v Sloveniji hitro narašča, saj so tudi drugi proizvajalci v prid nižjih emisij predstavili svoje modele. Foto: MMC RTV SLO/Avtomobilnost

Hibrid večino časa vozi na elektriko

Posebnost samopolnilnih hibridov v primerjavi s priključnimi hibridi, ki imajo zmogljivejši elektromotor, večjo baterijo ter kabel za polnjenje na vtičnici in danes omogočajo tudi več kot 50 kilometrov vožnje v električnem načinu, je, da zmorejo naenkrat na elektriko prevoziti zgolj razdaljo nekaj kilometrov. Kljub temu pa zmorejo večino časa voziti v električnem načinu. Predvsem pri začetnem speljevanju, pri umirjeni vožnji, tudi na avtocesti do hitrosti 120 km/h, je bencinski motor izklopljen, kar se odraža na manjši porabi bencina in tudi emisijah CO2.

Ko pritisneš stikalo, je vse tiho

Strnili smo nekaj vtisov s hibridne delavnice. Dušan Lubej, voznik avtobusa, je najprej opazil, da ko zaženeš motor, misliš, da si nekaj pozabil storiti, saj ni slišati značilnega tresenja ali zvoka motorja: "Vse je tiho. Avtomobil pa dela, pogledaš na števce in dela. Ko spelješ, vidiš, da spelje z električnim, ne pa z bencinskim motorjem."

Tina Koleša, ki vsak dan stoji v prometnih zastojih, pravi, da je bila najbolj navdušena nad samodejnim menjalnikom, ki pripomore k udobnejši vožnji pri stalnem zaviranju in speljevanju.

Večina ni opazila, kdaj avtomobil dela v električnem načinu in kdaj ga poganja bencinski motor. To so spremljali prek osrednjega zaslona v vozilu, ki grafično prikazuje pretakanje energije in polnjenje oziroma praznjenje baterije. Tudi taki udeleženci delavnice so se našli, ki so iskali režo z vtičnico za polnjenje baterije.

