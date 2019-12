Posebnost novega Mercedesovega predstavnika kompaktnega razreda je sedem sedežev, pri čemer gre poudarit, da sta zadnja dva testirana za potnike do višine 1,68 metra. Foto: Mercedes-Benz

GLB-ju v Avtomobilnosti, pa čeprav sploh še ni zapeljal na naše ceste, napovedujemo odlično prodajno prihodnost. Zato ker je odlična kombinacija vsega kar danes tako zelo radi kupujemo.

Če pogledamo paleto športnih terencev, ki so danes na trgu, vidimo, da so oblikovana tako, da so videti čim bolj dinamična, želijo jim znižati streho, a pri GLB-ju so tokrat oblikovalci naredili tako, da je videti ogromen, prostoren in robusten.

Slavna črka G

Če si tako velik, kot Mercedes-Benz si lahko privoščiš, da na isti osnovi ponudiš številne, povsem različne tipe avtomobilov, za vsakega nekaj. In ponudba najmanjših mercedesov se zdaj deli na A in B. A je vselej dinamičen, četudi ima kupejevsko obliko, limuzinski ali karavanski zadek. Ali pa je kot v primeru GLA začinjen s terenskim značajem. B je vselej družinski. Čeprav je zdaj dobil tisto slovito črko G, ki lahko v splošnem pomeni marsikaj, ampak v Mercedesovem primeru točno določene sposobnosti. S tem ko so B-ju dali pompozno terensko šminko, se pravi oglato škatlasto podobo, se je našla možnost, da vanj vključijo nekaj povsem B-jevskega družinskega duha – zložljiva sedeža v zadku.

Mercedes-Benz GLB veliko zmore tudi izven asfaltiranih poti. Foto: Mercedes-Benz

Do 1,68 metra višine

Michael Bauer, Mercedes-Benzov razvojni inženir je za oddajo Avtomobilnost povedal: »Sedeža sta ločena in prilagojena za otroški sedež Isofix. 1,68 m je pravšnja višina ter kompromis med varnostjo in prostornostjo. To ni povprečna telesna višina. Gre le za varnost. Zakaj prav 1,68 metra? Odgovor je preprost. Tako visoka je bila naša testna lutka.«

Čeprav lahko izbirate med zelo različnimi mercedesi, je vsakega od njih mogoče dobiti tudi v bolj dinamični različici. Tudi to »škatlo.« Seveda taka oblika vpliva na samo dinamiko vožnje in udobje. Kako jim je to uspelo združiti, smo vprašali strokovnjake pri AMG. Bastian Bornemann, razvojni inženir pri športnem oddelku AMG nam je povedal: »Nosilec osi je opremljen z gumo. Pri AMG-ju smo ga namestili neposredno na os, da še bolje občutimo pospeševanje med vožnjo. Prilagodili in utrdili smo tudi ležaje. Zato imate tudi v SUV-ju možnost športne vožnje.«

Potovalna kabina je prepoznavna, digitalizirana, s pametno multimedijsko enoto MBUX, ki deluje na principu umetne inteligence. Foto: Mercedes-Benz

Nadgradnja za AMG

AMG različica je zanimiva tudi z vidika pogonskega sklopa: »To je pogonski sklop. Pri tem motorju smo turbopolnilnik nadgradili z dvojnim. Tlak smo povišali na 1,6 bara. Posodobili smo hlajenje. Sistem namesto zgolj zraka uporablja zrak in tekočino. Tekočina je v glavi valja. Zaradi kratke poti zraka so izgube tlaka manjše, hlajenje pa je učinkovitejše. Tu je še menjalnik. Dodali smo mu še eno sklopko. Serijska različica ima štiri, AMG-jeva pa pet parov sklopk,« še pravi Bornemann.

Po vzoru na razred G, ki je sinonim za avtomobil z izrazitimi terenskimi sposobnostmi, je v imenu tudi kompaktni mercedes dobil slavno črko G. Foto: Mercedes-Benz

Mercedes GLB ima sicer medosno razdaljo 2.829 milimetrov, kar je deset centimetrov več kot pri mercedesu razreda B, zato Daimler v njegovi kabini ob zunanjih merah 4.634 x 1.834 x 1.658 obljublja veliko prostora za potnike in njihovo prtljago. K temu bo pripomogel tudi s 1.035 milimetri višine za glave v prvi vrsti, z 967 milimetri je dovolj tudi prostora za noge potnikov na zadnji klopi, prtljažnik pa v osnovi meri solidnih 560 do 1.755 litrov, ob doplačilu vzdolžno pomične zadnje klopi pa ga bo mogoče povečati še za 179 litrov, seveda na račun prostora za potnike.

Preizkusili smo tudi športno različico z oznako AMG. Foto: Mercedes-Benz

Bencin in dizel

Notranjost mercedesa GLB s precej grobo oblikovanimi zunanjimi oblikovnimi potezami se sicer zgleduje po razredih A in B ter GLA, a na svoj bolj terenski način, kar se odraža tudi v bolj pokončnem sedenju, od njih pa je prevzel tudi infozabavni sistem, ureditev voznikovega delovnega okolja in druge tehnične podrobnosti, vključno z LED-osvetlitvijo z možnostjo metričnih žarometov.

Pod motornimi pokrovi bodo za zdaj štirje motorji, dva turbobencinska in dva turbodizelska, z močmi od 110 do 165 kilovatov, ki bodo delovali v kombinaciji s sedem ali osemstopenjskimi samodejnimi menjalniki. Osnovni pogon bo sprednji, na voljo pa je tudi štirikolesni pogon z razporeditvijo navora v razmerju od 80:20 do 50:50 med premama, odvisno od programa vožnje.