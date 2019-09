Foto: MMC RTV SLO/Euroncap

Med preskušenimi letošnjimi novinci so bili mercedes-benz EQC, mercedes-benz CLA, škoda kamiq, ssangyong korando, BMW Z4 in audi A1, zaradi manjših popravkov pa se je na preskusu še enkrat znašel tudi ford focus, ki je bil nov lani.

Pri agenciji ugotavljajo, da na evropske ceste še vedno intenzivno prodirajo športni terenci in križanci, ki ne prihajajo le iz Evrope, ampak tudi iz držav drugje po svetu. Med njimi je korejski športni terenec iz segmenta C ssangyong korando, ki je kot prvi avtomobil te znamke osvojil pet zvezdic. Avtomobil je dobro opremljen in dosega merila tudi, ko gre za sistem za zaviranje v sili. Škoda kamiq si kot članica Volkswagnove skupine si tehniko deli s seatom arono in volkswagnom T-crossom, kot povišana različica škode scale pa je dosegla podobne rezultate kot kombilimuzina.

Mercedes-benz EQC, prvi predstavnik Daimlerjeve električne družine EQ, se je na testu dobro izkazal in je poleg osvojenih petih zvezdic dosegel tudi dober splošni uspeh. Zelo uspešen je bil tudi Daimlerjev drugi predstavnik, mercedes-benz CLA, ki jez devetdesetimi osvojenimi odstotki točk na treh od štirih pomembnih področij pokazal zelo dober splošen rezultat. Tudi roadster BMW Z4 je dosegel zelo dober splošen rezultat, posebno pa je izstopal na področju varnosti ranljivih udeležencev v prometu. Visoko se je uvrstila tudi Audijeva majhna mestna kombilimuzina A1.

Na ponovni preskus je prišel tudi ford focus, ki je na lanskih testih sicer osvojil pet zvezdic, vendar pa so njegov uspeh nekoliko okrnili prednji sedeži, ki med trki v zadek niso zagotavljali optimalne zaščite voznikovega in sovoznikovega tilnika. Ford je sedeže popravil in zdaj zagotavljajo dovolj zaščite, zato se je popravil tudi njegov splošni rezultat.