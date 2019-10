Foto: MMC RTV SLO/Škoda

O obliki sicer še najmanj vemo, saj so se pri Škodi, tako kot že pri nekaterih modelih pred tem, odločili, da bodo octavio najprej pokazali v maskirni preobleki, ki uspešno skriva podrobnosti. A verjamemo lahko uradnim navedkom, ki pravijo, da nova maska in žarometi zagotavljajo vizualne poudarke, da strešni nosilci na octavii combi poudarijo razpotegnjeno silhueto, do 19-palčna kolesa pa ji omogočijo močan nastop. Sprednje in zadnje luči so urejene v tehnologiji led, v najbolje opremljenih različicah octavie bodo na voljo tudi matrični led žarometi, opremljene pa bodo tudi z dinamičnimi smerniki in razsvetljavo za pozdrav vozniku.

Octavia, ki se kot kombilimuzina pohvali s količnikom zračnega upora 0,24, kot kombi pa z 0,26, je zrasla za 15 milimetrov v širino in 19 oziroma 22 milimetrov v dolžino, kar je pripomoglo k 78 milimetrom prostora za noge potnikov zadaj. Prtljažnik je v kombilimuzini narasel na osnovnih 600, v kombiju pa 640 litrov. V prenovljeni notranjosti so med drugim na voljo tudi ergonomski sedeži z masažno funkcijo in zračenjem, prav tako pa tudi triconska klimatska naprava.

Foto: MMC RTV SLO/Škoda

Prvič projekcijski zaslon

Octavia je postala tudi prva škoda z možnostjo projekcijskega zaslona, infozabavnemu sistemu pa so dodali nekaj uporabnih funkcij. Izboljšan je tudi virtualni cockpit s prilagodljivim 10-palčnim zaslonom in štirimi ozadji, ki sodeluje z večfunkcijskim volanskim obročem. Osrednjemu zaslonu so dodali tudi drsne ploščice, ki omogočajo vnašanje ukazov s pomočjo enega ali dveh prstov. Večji je tudi nabor varnostnih sistemov z novim vmesnikom za izogibanje naletom.

Foto: MMC RTV SLO/Škoda

Pod motornim pokrovom bodo na voljo turbobencinski in turbodizelski motorji, ki jih poznamo iz drugih koncernskih modelov in bodo lahko opremljeni tudi z 48-voltnim blagim hibridnim sistemom, na voljo pa bo tudi pogon na plin CNG in priključno-hibridna pogona z močmi 150 ali 180 kilovatov. Poleg ročnih bo na voljo tudi menjalnik DSG z električnim izbiranjem voznih programov, omisliti pa si bo mogoče tudi dinamično vzmetenje DCC.