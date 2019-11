Foto: MMC RTV SLO/Škoda

Češka avtomobilska tovarna je škodo octavio namreč izdelovala že v preteklosti. Šlo je za majhen družinski avtomobil, ki so ga leta 1959 predstavili kot naslednika modela škoda 440/445, na kateri je bil tudi zasnovan. Od predhodnice se je tehnično razlikovala predvsem po prednji premi, kjer so namesto listnih vzmeti bili teleskopski blažilniki in vijačne vzmeti. Leta 1961 so predstavili tudi kombijevsko različico octavie.

Solidni motorji

Limuzinske octavie, šlo je za avtomobil s klasično zasnovo z motorjem spredaj in pogonom na zadnji kolesi, so bile na voljo z 1.089-kubičnimi motorji, ki so sprva zmogli 30 kilovatov, pozneje pa so jim moč povečali na 37 kilovatov. Na voljo so bili tudi večji 1.221-kubični motorji z močjo 34 do 41 kilovatov. Nekoliko večje in težje kombijevske octavie so bile na voljo le z večjim motorjem.

Zadnja z motorjem spredaj

Limuzinske različice so izdelovali do leta 1964, ko jih je nasledila škoda MB1000/1100 z motorjem v zadku, kombijevske različice pa so se na tekočih trakovih obdržale vse do leta 1971, ko so za dolga leta izgubile naslednika, saj je prva kombijevska škoda bila šele škoda forman v devetdesetih letih.

Foto: MMC RTV SLO/Škoda