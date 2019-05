Foto: Trafikverket

Število avtodomov na švedskih cestah se hitro povečuje. Od leta 2014 je zraslo kar za 50 odstotkov. V tem obdobju je v prometnih nesrečah z avtodomi umrlo šest ljudi, od tega štirje lani. Najpogostejši primeri nesreč so bila čelna trčenja, v katerih so poleg smrtnih žrtev zabeležili tudi 100 poškodovanih.

Zato so pri upravi za promet Trafikverket z dvema avtodomoma (z integrirano in delno integrirano nadgradnjo) izvedli čelne preizkusne trke po vzoru združenja Euro NCAP s hitrostjo 64 kilometrov na uro ob oviro enake mase. Le-ti so pokazali, da so čelni trki za potnike izjemno nevarni. Čeprav avtodoma nista bila naložena, sta bila razmeroma težka, kar je bilo enako kot, da bi s hitrostjo 90 kilometrov na uro čelno trčila v osebni avtomobil.

Preizkusni trki so pokazali, da zgradba avtodomov ni dovolj čvrsta, da bi zaščitila potnike in absorbirala sile v korist varnosti potnikov. Avtodomi imajo namreč prekratke zmečkljive cone glede na svojo maso. Modeli z delno integrirano nadgradnjo so varnejši, a še vedno niti približno tako varni kot običajni osebni avtomobili.

Zato, da bi čim bolj zmanjšali možnost poškodb, Švedi uporabnikom avtodomov svetujejo vožnjo po cestah s trdno ograjo med nasprotnimi voznimi pasovi, spoštovanje hitrostnih omejitev ter da v bivalnem prostoru nimajo nepritrjenih predmetov, kot so kavni aparati in podobno, saj jih lahko v primeru trka odnese in so izjemno nevarni za potnike. Poleg tega svetujejo, da naj bo miza med vožnjo pospravljena.

Proizvajalcem pa kratkoročno priporočajo izboljšanje pritrditev v notranjosti bivalnega prostora ter preprost sistem zlaganja mize, na dolgi rok pa izbiro čim bolj varnega osnovnega vozila.