Foto: MMC RTV SLO/Euroncap

Tokrat so bili preskušeni Teslin najnovejši električni izdelek tesla model 3, kombilimuzine škoda scala, mercedes-benz razred B in kia ceed ter križanca mercedes-benz GLE in DS 3 crossback. Tesla model 3., škoda scala in oba mercedesa so prejeli pet zvezdic že v osnovni različici, kia ceed in DS 3 crossback pa sta v osnovnih različicah prejela štiri, v različicah z dodatnim varnostnim paketom pa pet zvezdic.

Foto: MMC RTV SLO/Euroncap

Tesla model 3 se je dobro izkazal in posebno blestel v čelnem trku ob zamaknjeno zmečkljivo oviro, ki je v naboru testov vse od začetkov leta 1997. Impresivno je bilo tudi delovanje asistenčnih sistemov, saj je s 94 osvojenimi točkami dosegel najboljši rezultat, odkar agencija avtomobile preskuša v skladu z najnovejšimi protokoli.

Škoda scala je s 97 točkami za varnost v čelnem trku na tem področju celo za točko presegla teslo model 3, s čimer se je povzpela na prvo mesto v varnosti kompaktnih družinskih avtomobilov, ki si ga deli z mercedesom-benzom razreda A in mazdo 3. Mercedesa-benza razred B in GLC sta se tudi izkazala z varnostjo in bila deseti oziroma enajsti model stuttgartske znamke, ki je po letu 2014 osvojil pet zvezdic.

Foto: MMC RTV SLO/Euroncap

Dobro sta se izkazala tudi kia ceed in DS 3 crossback, vendar pa bi bilo dobro, da se potencialni kupci obeh modelov ob nakupu odločijo za dodatni varnostni paket, ki ga v osnovnih različicah obeh modelov ni.