Foto: Tesla Motors

Po podatkih JATO Dynamics je Tesla marca na stari celini prodala 15.755 primerkov modela 3 in se s tem uvrstila pred mercedes razreda C, BMW serije 3 in audi A4. Teslina limuzina je marca bila najbolje prodajan avtomobil na Norveškem, v Švici in na Nizozemskem, pri čemer je na Norveškem dosegla 29-odstotni tržni delež.

Z odličnim začetkom prodaje nove električne limuzine, za katero je treba v Nemčiji odšteti najmanj 44.500 evrov, se je Tesla marca uvrstila na 25. mesto po številu prodanih primerkov v Evropi in s tem prehitela znamke, kot so Lexus, Jaguar in Alfa Romeo.

Model 3 ni še na voljo na vseh evropskih trgih, kar pomeni, da bodo prodajne številke še narasle. Prihodnji mesec bo prodaja stekla v Veliki Britaniji, ki je ključni trg za električna vozila.

Toda vzporedno z uspehom modela 3 je močno padla prodaja drugih Teslinih modelov. Prodaja velike limuzine model S je padla kar za 72 odstotkov na 787 primerkov, s čimer je izgubila vodstvo v razredu velikih premijskih limuzin in ga prepustila mercedesu razreda S.

Foto: Reuters

Prodaja modela 3 v Evropi je za Teslo izjemno pomembna, saj si želi podjetje z njo zagotoviti dovolj dohodkov, da bi postalo samozadostno. Pred nekaj dnevi jenamreč objavilo, da si je z zadolževanjem ter s prodajo delnic zagotovilo 2,35 milijarde dolarjev za poslovanje.