Foto: Uroš Modlic

V izboru za slovenski avtomobil leta poleg Avtomobilnosti in Vala 202 sodelujejo še Motorevija, časopis Delo s Slovenskimi novicami, časopis Dnevnik z Nedeljskim, časopis Večer, revija Evo, revija Avto magazin, spletni portal siol.net in avtomobilski vloger Komotar Minuta.

Kot vsako leto so imeli v prvem delu izbora glavno vlogo bralci, gledalci in poslušalci sodelujočih medijev, ki so z glasovanjem izmed 25 kandidatov izbrali pet finalistov. To so letos renault clio, opel corsa, volkswagen T-cross, škoda kamiq in mazda CX-30.

Slovenski avtomobil leta 2019 je bil ford focus. Foto: Uroš Modlic

V finalu bodo za kandidate glasovala še uredništva sodelujočih medijev, podeljene točke pa se bodo prištele točkam, ki so jih finalisti pridobili z glasovanjem bralcev, gledalcev in poslušalcev.

Zmagovalec oziroma slovenski avto leta 2020 bo znan na prireditvi 11. januarja 2020.