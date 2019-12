Foto: Reuters

Vozila bodo električna ter v celoti zasnovana in izdelana v Turčiji. Množična proizvodnja športnih terenskih vozil se bo začela predvidoma leta 2022.

"Danes smo priča zgodovinskemu dnevu za našo državo. Po 60 letih smo uresničili naše sanje," je ob razkritju prototipov dejal turški predsednik Recep Tayyip Erdogan.

O tem, da bi začeli proizvajati doma zasnovane avtomobile, Turki sanjajo že dolgo.

Prvi kupec bo, jasno, Erdogan. Foto: Reuters

Prvi takšen poskus je bil na začetku 60. let, ko so izdelali prve prototipe avtomobila znamke Devrim. Razvili so jo za potrebe turške vojske, a je projekt neslavno propadel. Zdaj Turčija stavi na električne avtomobile.

"Turčija kmalu ne bo več kupovala novih tehnologij. Postala bo država, ki nove tehnologije razvija in jih izvaža po vsem svetu. Turčija je za to dovolj močna in poseduje dovolj volje, tehničnega znanja in delovne sile," je dejal Erdogan.

Erdogan lastnik prvega avtomobila

Lastnik prvega avtomobila, ko jih bodo začeli množično proizvajati, bo kdo drug kot prav predsednik Erdogan, ki ga je simbolično že naročil. "Turčijo z razvojem avtomobila, tudi oblikovanjem vozila, baterijami in polnilnicami, pripravljamo na prihodnost," je dejal.

Električni terenec bo na voljo z dvema različnima motorjema: s 149 kilovati moči in 298 kilovati. Ta bo z 0 na 100 kilometrov na uro pospešil v 4,8 sekunde. Doseg baterije pa bo do 500 kilometrov.

Do leta 2030 načrtujejo proizvodnjo petih različnih modelov turških avtomobilov. Letno nameravajo izdelati okoli 175.000 primerkov.

