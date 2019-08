Foto: MMC RTV SLO/Volkswagen

Piëch, ki je bil po materi Luise Porsche vnuk Ferdinanda Porscheja in nečak Ferryja Porscheja, se je leta 1963 zaposlil pri Porscheju, kjer je Audi iz razmeroma bledega naslednika skupine Auto Union povzdignil v eno najbolj prodornih premijskih avtomobilskih znamk.

Leta 1993 je prevzel vodstvo Volkswagna in postavil temelje za to, kar danes pomeni v svetu avtomobilizma. Postopoma ga je razširil v mednarodni avtomobilski koncern z znamkami Audi, Seat, Škoda, Volkswagen, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati, MAN, Scania in mnoge druge. Kot strojni inženir je vplival tudi na razvoj številnih zgodovinsko pomembnih avtomobilov, med katerimi so bili porsche 911, audi quattro ali bugatti veyron.

Foto: MMC RTV SLO/Volkswagen

Leta 2015 se je po sporu z vodjem znamke Volkswagen in njegovim zdaj tudi že nekdanjim naslednikom Martinom Winterkornom umaknil iz vodstva skupine in za milijardo evrov prodal svoj delež.

Piëch je imel s štirimi ženami dvanajst otrok. Znan je bil tudi kot strasten zbiralec avtomobilov, med katerimi sta bila tudi dva buggatija veyrona.