Skoraj vsako tretje prodano osebno vozilo v Franciji je bil športni terenec oziroma križanec. Foto: Opel

Proizvajalci avtomobilov kritizirajo francosko vlado zaradi povišanja davka na težja vozila in to kljub strogim ukrepom EU glede izpustov CO2, ki bodo začela veljati z letom 2021.

Kot piše Bloomberg, bo v skladu z zakonom, ki ga je sprejel francoski parlament, za avtomobile, ki izpuščajo ogljikov dioksid nad določenim pragom, leta 2020 zagrožena kazen 20.000 evrov, kar je krepko več od obstoječega zneska 12.500 evrov. Hkrati vlada razmišlja o zmanjšanju denarnih spodbud za nakup električnih avtomobilov.

Športni terenci zelo priljubljeni med potrošniki

Ukrepi bodo vplivali na cene SUV vozil. Terenska vozila sodijo med osebna vozila, ki zaradi skupne mase in oblike najbolj onesnažujejo ozračje in tudi porabijo več goriva kot na primer kombilimuzine ali karavani.

Kljub temu so to zelo priljubljena vozila med kupci, saj so v Franciji v prvih 11 mesecih leta 2019 suvi predstavljali kar 30 odstotkov prodaje osebnih vozil, kažejo podatki pariškega svetovalnega podjetja Inovev. Na drugi strani prodaja električnih avtomobilov sicer hitro raste, a še vedno predstavlja majhen delež prodaje na celotnem trgu.

Športni terenci zaradi večje mase v zrak izpustijo znatno več emisij kot manjša vozila. Foto: Škoda

Dvojna kazen za kupca

Francoski avtomobilski proizvajalci opozarjajo, da ukrepi ogrožajo francosko industrijo. "To je dvojna kazen za potrošnike," je v izjavi za javnost povedal vodja francoske avtomobilske organizacije PFA Luc Chatel, ki je politično odločitev označil za "neskladno".

"Trg električnih avtomobilov ne bo rasel brez močnih spodbud države za nakup teh vozil," je dejal Chatel. "Vsakdo bo nekaj izgubil: industrija, okolje in kupna moč Francozov."

Subvencije za kupce električnih vozil so lahko za davkoplačevalce drage. Francoski bonusi so bili lani po ocenah francoskega revizorja 550 milijonov evrov. Tudi Nemčija je vzpostavila podobne spodbude, za katere pri Bloombergu ocenjujejo, da bi lahko do leta 2025 državo stale 2,6 milijarde evrov.

Francoska vlada računa, da se bodo električna vozila s časom pocenila in ne bodo več potrebne državne spodbude, da bi bila privlačna za potrošnike. Foto: Avtomobilnost

Kmalu nova evropska pravila

Francoska dajatev za SUV prihaja v času, ko se evropska avtomobilska industrija pripravlja na postopno uvajanje pravil o emisijah, ki bodo zaživela z letom 2021. Proizvajalci avtomobilov bodo kaznovani, če bo njihova skupna letna prodaja vozil presega povprečno predpisano mejo CO2 na vozilo. To je 95 gramom na prevožen kilometer, leta 2018 pa je bilo povprečje izpustov CO2, tudi na račun popularnost SUV vozil med kupci, več kot 120 gramov na kilometer.

Francosko finančno ministrstvo je ocenilo, da bi z novimi ukrepi in »kaznovanjem SUV vozil zaradi večjega onesnaževanja« v državno blagajno »steklo« 50 milijonov evrov letnega prihodka, ki bi jih uporabili za dodatne ukrepe oziroma pomoč proizvajalcem avtomobilov za predstavitev čistejših avtomobilov.

Francoski finančni minister meni, da bi morali avtomobilski proizvajalci tudi pri oglaševanju športnih terencev jasno izpostaviti, da so to ekološko manj sprejemljiva vozila, saj ozračje onesnažujejo bolj kot manjši avtomobili. Foto: MMC RTV SLO

Oglasi in emisije

Finančni minister Bruno Le Maire je kritiziral tudi oglaševanje SUV vozil, češ, da morajo potrošnike opozarjati na škodljive vplive avtomobilov na okolje.

Francija si v prihodnjih letih prizadeva za znižanje subvencij za električne avtomobile in avtomobile na vodik, ob predpostavki, da bodo cene tovrstnih vozil padle. Leta 2020 bo vlada namenila kar 6.000 evrov za nakup električnega avtomobila, ki bo stal manj kot 45.000 evrov. Ministrstvo za okolje pa sporoča, da se bo pomoč leta 2021 in 2022 zmanjševala.