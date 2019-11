Testirali boste samopolnilne hibride. Pri Toyoti pravijo, da je mogoče v mestni in tudi pri nekoliko hitrejši primestni vožnji na elektriko prevoziti tudi 70 odstotkov potovalnega časa oziroma dobrih 60 odstotkov poti. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak

Tehnična delavnica z vožnjami bo v torek, 12. novembra, v Ljubljani. Snemanje se bo začelo ob 14. uri v Toyotinem centru Ljubljana. Zbiranje prijav bomo končali v petek, ko bomo tudi obvestili nagrajence.

Električar brez polnilnega kabla

V času, ko so v Evropi vladala vozila z dizelskimi motorji, so pri Toyoti alternativo za manjšo porabo goriva in izpuste emisij videli v hibridni tehnologiji. Prednost hibridov je, da je uporaba manjša kot pri bencinskih ali dizelskih vozilih in za polnjenje baterije ne potrebujemo kabla za priklop na električno omrežje tako kot priključni hibridi ali 100-odstotno električna vozila.

Hibridne baterije pri veliki večini primerov sploh ni treba zamenjati, saj zdržijo do konca življenjske dobe vozila. Foto: MMC RTV SLO/David Šavli

Samopolnilna tehnologija

Gre za t. i. samopolnilne hibride, saj se baterija večino časa polni sama, med vožnjo. Baterija se nikoli do konca ne izprazni, nikoli ne prenapolni, in ko je v stiski, pomaga bencinski motor. Zato je življenjska doba baterije daljša, kot je življenjska doba samega avtomobila.

Torej, preizkušali bomo tudi regenerativno zaviranje. Z energijo ne bomo razmetavali. Hibrid je avtomobil, kjer lahko zaviramo, ne da bi razmetavali z energijo. Naučili vas bomo najučinkovitejše vožnje, tudi na račun posebnega menjalnika, ki ga boste preizkušali. Odločno bomo pospešili do potovalne hitrosti, nato vozili čim bolj konstantno ali rahlo zmanjševali hitrost, vozili s predvidevanjem ustavljanja, zavirali mehko in v področju regeneracije.

Hkrati imajo vozila, ki vam jih bomo ponudili na testiranje, celo vrsto pripomočkov, ki voznika učijo in spodbujajo k manjši porabi.