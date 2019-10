Preizkusite z nami teslo model 3. Foto: Tesla

Jubilejno, 150. televizijsko oddajo Avtomobilnost bomo zaznamovali z ekskluzivno nagradno igro, v kateri vas s prijavo vabimo, da preizkusite tablico v električni tesli model 3, s katero se boste lahko tudi popeljali.

Snemanje bo potekalo v petek, 18. oktobra, v popoldanskem času v Ljubljani.

Električna tesla model 3 je eden tistih avtomobilov, o katerem se največ govori in piše. Ne le zaradi zmogljivega 100-odstotno električnega pogona, zmogljivega električnega motorja in več kot 500-kilometrskega dosega z enim polnjenjem baterije, ampak tudi zaradi digitalne zasnove kabine, v kateri prevladuje velikanska tablica.

Testiranja bodo potekala v petek, 18. oktobra. Foto: Tesla

15-palčni zaslon

Posebnost je tudi bogata serijska oprema, ki med drugim vključuje električno pomična in ogrevana sprednja sedeža, multimedijsko napravo z 38,1-centimetrskim (15-palčnim) zaslonom na dotik in 14 zvočniki ter eno leto naročnine na Premium Connectivity, ki zagotavlja prikaz stanja v prometu na navigacijski napravi, storitev Spotify in posodobitve prek spleta. Vsi modeli so serijsko opremljeni tudi s kamerami in tipali za sistem Autopilot, ki omogoča samodejno ohranjanje hitrosti, vzdrževanje vozila znotraj voznega pasu ter samodejno parkiranje na ozkih parkirnih prostorih.

Nekatere od teh tehnologij boste lahko v petek preizkusili v praksi.

Splošne pogoje sodelovanja lahko preberete tukaj.