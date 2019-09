Foto: MMC RTV SLO/Volkswagen

Leta 1955 so namreč Volkswagnovi inženirji dokončali prototip volkswagna EA 48, s katerim naj bi zasnovali majhen avtomobil, ki bi se uvrstil pod že tako ne ravno velikega hrošča.

Šlo je za tehnično veliko bolj napreden avtomobil, saj so dvovaljni bokserski motor vgradili spredaj, poganjal pa je prednji kolesi, ki sta ju blažili McPhersonovi vzmetni nogi. Karoserija je bila pontonskega tipa, zato je bilo v kabini kljub majhnim zunanjim meram razmeroma veliko prostora za štiri potnike, za njimi pa je bil tudi prtljažnik.

Foto: MMC RTV SLO/Volkswagen

Testni vozniki so bili menda nad lahkim avtomobilom in njegovimi skoraj športnimi voznimi lastnostmi navdušeni in so ga zelo visoko ocenili, a Volkswagnova uprava se kljub temu ni odločila za serijsko izdelavo, saj je njene zmogljivosti popolnoma zapolnil izvozno zelo uspešni hrošč. Položaj, ki bi lahko pripadel EA 48, je končno povsem prevzel leta 1959 predstavljeni angleški malček mini morris, Volkswagen pa je na avtomobil s podobno zasnovo in umestitvijo kot EA 48 počakal vse do leta 1974, ko je predstavil golfa.