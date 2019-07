Wakker na najužnejšem rtu Nove Zelandije. Foto: EPA

Wiebe Wakker je postavil rekord v najdaljšem potovanju z električnim avtomobilom. Na pot se je marca 2016 podal iz rodne Nizozemske, končal pa jo je prejšnji teden na Novi Zelandiji. Pot ga je med drugim peljala čez Evropo, Iran, Indijo, Indonezijo in Avstralijo. Za 100,000 kilometrov dolgo pot je potreboval nekaj manj kot tri leta.

Na poti je stalno poročal o svojih dogodivščinah in s tem zbiral spletne donacije, ki so mu pot omogočile. Poleg tega je prek objav na družbenih omrežjih iskal podpornike, ki so mu ponudili brezplačno prenočišče in hrano.

Pot v svojem avtomobilu, ki ga je poimenoval modri razbojnik, ocenjuje za zelo uspešno. “Vesel sem, da sem lahko dokazal, da so z električnimi avtomobili možna tudi zelo dolga potovanja” je še dodal Nizozemec.