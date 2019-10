Volkswagen je trenutno eden tistih avtomobilov na trgu, ki je najbolje založen s pripomočki za pomoč vozniku med vožnjo, ki jo naredijo varnejšo in udobnejšo. Vabimo vas, da jih preizkusite. Foto: Volkswagen

Na delavnici vam bomo tokrat prikazali delovanje asistenčnih sistemov v volkswagen passatu. Med vsemi prijavljenimi bomo izbrali osem udeležencev, s katerimi se bomo dobili predvidoma 4., 5. ali 6. novembra 2019 – datum je odvisen od vremena. Udeležence bomo o tem naknadno obvestili.

Splošne pogoje sodelovanja lahko najdete tukaj.

Kaj lahko pričakujete na delavnici?

Passat po novem ne škili le na vse konce, ampak videno primerja tudi s tistim, kar najde na spletu. Postal je pameten. Ves čas je povezan s spletom. To pa mu omogoča, da vsak trenutek na cesti predvideva, kakšne so naše namere.

Avtomobil na primer zazna omejitev hitrosti in jo ustrezno prilagodi. Dobil je dostop do množice podatkov. Sam ve, da se bližamo krožišču, da bo kmalu naselje, križišče. Ko pa vključimo še navigacijo, ve tudi to, da bo treba čez 300 metrov zaviti desno.

Za ta namen passat uporablja eSIM-kartico, takšno, ki je vgrajena v sistem. Ta ga poveže z različnimi prometnimi servisi, ki navigacijsko karto sproti aktualizirajo. Zadeva koristi tudi, če vodenja ne vklopimo. Ko pa vključimo cilj poti, vodenje deluje tudi na samo delovanje avtomobila. Tako bo na primer pred križiščem, na katerem moramo zaviti, samodejno pojenjal in krmilni mehanizem pripravil na zavoj, da bo voznik že na stopalki zaznal, da naj ne pelje naravnost.

To je le delček tistega, kar zna, zato vam na tem mestu še ne bomo vsega izdali. Prijavite se in sodelujte v naši delavnici asistenčnih sistemov.