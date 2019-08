Mercedes v svojih kompaktnih modelih pomuja dva 10,5-palčna zaslona, ki se raztezata čez skoraj celotno armaturno ploščo. Foto: MMC RTV SLO/David Šavli

Zasloni v avtomobilih so se pojavili že v sedemdesetih in pozneje osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Taki s katodnimi cevmi in tudi digitalni LED-zasloni. Klinasto oblikovan aston martin lagonda je imel že leta 1979 LED-zaslon za prikaz informacij na nadzorni plošči. Zasloni so bili tako dragi, da jih je Aston Martin leta 1984 zamenjal s triom majhnih televizijskih zaslonov, ki so bili po pisanju revije Hemmings prvotno razviti za vojaško letalo F-15 eagle.

Digitalni zasloni za radijske in avtostereonaprave so običajni postali v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Prvi zasloni so bili namenjeni za radijske frekvence. To so bili majhni zasloni, v širino so merili le palec ali dva. Sredi osemdesetih leto so prikazovali dodatne informacije, kot sta poraba goriva in temperatura.

Popularni že pred 40 leti

Pozneje v osemdesetih letih so zasloni že postajali večji. Še posebej s pojavom navigacijskih naprav. Velika in luksuzna Toyotina limuzina royal crown, izdelana za japonski trg, je imela leta 1987 vgrajen barvni zaslon za navigacijski sistem na podlagi CD-ja. Mazda eunos cosmo pa je leta leta 1990 z uporabo navigacijskega sistema, ki je temeljil na GPS-u, z barvnim zaslonom v armaturni plošči naredila še odločnejši korak naprej.

Audijeva srednje velika limuzina in karavan, A6, imata tri zaslone: 10,1-palčni zgornji zaslon, 8,6-palčni nižji zaslon in 12,3-palčni zaslon instrumentne plošče. Foto: Audi

Že zdavnaj opozarjali na varnost

Leta 1986 je bil buick riviera verjetno prvi avtomobil, ki je imel zaslon na dotik. Uporabili so zelene in črne katodne cevi, vendar je Buick zaslon že čez štiri leta ukinil. Že takrat so pri reviji Popular Mechanics zapisali, da zasloni motijo voznika med vožnjo, saj mora pogled usmerjati stran od ceste.

BMW je sistem iDrive predstavil s svojo luksuzno limuzino serije 7. Poleg instrumentalne plošče je bil nameščen velik zaslon, ki je bil vozlišče za interakcijo z vozilom. BMW-jeva zamisel je bila poenostavitev in racionalizacija nadzora za vse večje število funkcij.

Zavedali so se, da v vozilo prihaja več tehnologij, zato so sklepali, da je dodajanje gumbov moteče za voznika. Z vmesnikom iDrive so omogočili dodajanje novih funkcij brez motenj. Odzivi so bili pozitivni in negativni, vendar so bili uspešni, saj so jih kmalu posnemali tudi drugi proizvajalci avtomobilov.

Podjetje Tesla v vozilo vgradilo tablico

Podjetje Tesla je bilo z modelom S pionir vgradnje velikih zaslonov. Pokazali so navpični zaslon na dotik, ki meri kar 17-palcev, s pomočjo katerega lahko nadzorujemo prav vse funkcije v vozilu, vključno s strešnim oknom.

Največji zasloni so še vedno rezervirani za najdražje avtomobile, a se tudi to spreminja. Novi clio ima večji zaslon, kot ga ima veliki enoprostorec espace. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak

Kar zadeva velikosti zaslonov se zdi, da še nismo dosegli vrhunca. Kitajsko zagonsko podjetje Byton je razvilo športnega terenca, ki ima kar 49-palčni zaslon in pokriva celotno širino armaturne plošče, in še 10-palčni zaslon na volanu.

Projekcijski zasloni bodo prevladali

Vendar pa so nekateri prepričani, da so dnevi šteti tudi zaslonom na vozilu. Pri Mercedesu so z zadnjo generacijo kompaktnih modelov predstavili napreden sistem glasovnega ukazovanja, ki nam omogoča upravljanje z radiem ali pa klimatsko napravo kar s pomočjo glasovnega ukaza. Prav tako postajajo vse bolj zaželenih v vozilu projekcijski zasloni.

Pri Audiju že namigujejo, da bi utegnili v prihodnjem desetletju zasloni v vozilu mesto odstopiti projekcijskim zaslonom HUD (head-up) oziroma projiciranju podatkov na vetrobransko steklo in tudi druga stekla na vozilu, voznik pa bo vse naprave v avtomobilu upravljal kar s pomočjo glasu ali gest.

Večji zasloni in varnost?

Na univerzi v Utahu v ZDA so za fundacijo AAA za varnost v prometu leta 2017 naredili raziskavo o tem, kakšen vpliv ima povečanje zaslonov v vozilih na varnost v prometu. Rezultati so pokazali, da informacijski sistemi v vozilu predčasno odvračajo pozornost voznikov.

To je zaslon v kitajskem bytonu. Foto: Byton.

Prav zato bi bili lahko zasloni v vozilih ogroženi. Poleg napredka na področju HUD-zaslonov in glasovnega upravljanja se med tehnologijami, ki bi utegnile zamenjati klasične zaslone na dotik, v avtomobilih najpogosteje omenjajo holografski zasloni ali pametni gumbi, ki se pojavijo samo, ko jih potrebujete. Tehnologija razširjene resničnosti, kot je Microsoft HoloLens, lahko voznike opozori na morebitne nevarnosti v realnem času.

Audi in Cadillac že imata zaslon na dotik z osnovno haptično povratno informacijo. BMW si prizadeva za boljši nadzor nad gibi, tako da se kar z zamahom roke po zraku pomikate po menijih in možnostih izbire.