Sistemi ADAS bi lahko po ocenah Evropske komisije do leta 2038 pomagali rešiti več kot 25.000 življenj in preprečiti vsaj 140.000 težkih poškodb letno ter pomagali na poti k viziji nič smrtnih žrtev in težkih poškodb na cestah do leta 2050. Foto: Euro NCAP

ADAS je kratica, ki se je globalno uveljavila za skupek asistenčnih sistemov za pomoč med vožnjo, ki znajo v kritičnih položajih tudi preprečiti trčenje z drugim vozilom.

Kmalu bodo postali obvezni

Evropski poslanci so aprila letos potrdili pravila, po katerih bodo morala biti z letom 2024 vsa nova vozila opremljena s celo vrsto elektronskih nadzornih in asistenčnih varnostnih sistemov. Pravila se nanašajo tako na osebne avtomobile kot tudi lahka dostavna vozila, tovornjake in avtobuse.

Med omenjenimi tehnologijami so samodejni zavorni sistemi, sistemi za ohranjanje voznega pasu, asistenčni sistem za spremljanje hitrostnih omejitev in opozarjanje na prekoračitev hitrosti ter posodobljeni varnostni pasovi.

Nič čudnega, da naj bi globalni trg naprednih sistemov za pomoč vozniku do leta 2025 zrasel za več kot 60 milijard evrov, to pomeni več kot 10-odstotna rast vsako leto do leta 2025. Skupina 20 proizvajalcev vozil se je zavezala, da bo skoraj vsako novo vozilo do leta 2020 opremila z naprednim sistemom za opozarjanje pred trkom in samodejnim zaviranjem pri mestnih hitrostih.

Majhen strošek za proizvajalce

"Vsak, ki je vozil avtomobil z omenjenimi sistemi, se ne bo vrnil v avtomobil brez teh sistemov," je za Reuters povedal vodja dobaviteljev sistemov avtomobilski industriji Aptiv Kevin Clark, ki je dodal, da napredni sistemi, kot so samodejno zaviranje v sili, sistem za vzdrževanje vozila znotraj voznega pasu in pametni tempomat, avtomobilske proizvajalce stanejo med 500 in 1.000 evri za vozilo.

Pri združenju ameriških zavarovalnic so navedli podatek, da je zaradi opremljenosti odbijačev z modernimi senzorji škoda ob trku s 300 evrov zrasla na skoraj 1.500 evrov. Foto: EURO NCAP

Pri Aptivu pričakujejo, da bo njihov posel na račun sistemov ADAS letos vreden okoli štiri milijarde evrov. Začeli so s petimi kupci, kmalu pa jih bodo imeli 20.

Zavarovalnice želijo konkretne podatke

Asistenčni sistemi še niso všeč zavarovalnicam, saj, kot piše Automotive News Europe, po podatkih zavarovalniškega združenja v ZDA zavarovalnice samo z zavarovalnimi policami sklenejo na leto za več kot 200 milijard evrov pogodb. Pri podjetju Swiss Re, drugi največji pozavarovalnici v Evropi, so izračunali, da bi lahko bila vozila s sistemi ADAS na leto vpletena kar v četrtino manj nesreč, kar pomeni velik izpad pri zavarovanjih vozil. Njihova ocena je, da naj bi se zavarovalne premije za popolnoma opremljene avtomobile s sistemi ADAS zmanjšale za 20 milijard evrov do leta 2020.

Zavarovalnice za zdaj še niso naklonjene popustom za vozila, opremljena s sistemi ADAS. Foto: Audi

Po pisanju Automotive News so se ameriške zavarovalnice na objavo podatkov o manj nesrečah z vozili s sistemi ADAS že odzvale tako, da so zatrdile, da imajo za zdaj še premalo podatkov, ki bi potrdili podatke avtomobilske industrije o manj nesrečah z avtomatiziranimi vozniškimi sistemi.

Večina avtomobilskih proizvajalcev sisteme, zbrane pod kratico ADAS, še vedno prodaja kot del dodatne opreme. Foto: Bosch

Dodajajo, da avtomobilski proizvajalci ne delijo radi podrobnih informacij o modelih, ki se prodajajo z omenjenimi sistemi, dodatno naj bi zavarovalnice motili nedosledni standardi, voznikova nepredvidljiva uporaba sistemov in višji stroški popravil vozil s sistemi ADAS v primeru trčenj.

Senzorji in kamere, ki so nujni za delovanje sistemov, so večinoma nameščeni v odbijaču ali vetrobranskem steklu, zaradi česar se po podatkih ameriških zavarovalničarjev lahko stroški popravila v primeru manjših trkov tudi podvojijo, če se senzorji ali kamera poškodujejo.