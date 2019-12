Društvo Sila združuje že okoli 200 žensk iz 46 držav. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Društvo Sila je 9. novembra 1993 ustanovila skupina Slovenk, soprog slovenskih veleposlanikov in gospodarstvenikov, ko so se v Ljubljani po osamosvojitvi Slovenije začela odpirati tuja diplomatska predstavništva. Vanj so povabile soproge tujih veleposlanikov, gospodarstvenikov in akademikov.

Prvi dobrodelni bazar so organizirale leto pozneje, ko je na njem sodelovalo 12 držav. Danes društvo združuje že okoli 200 žensk iz 46 držav, ki poleg tradicionalnega bazarja vsako leto priredijo tudi mednarodni ples Sila gala, ki je prav tako dobrodelen. Na dosedanjih bazarjih je društvo zbralo že približno 1,5 milijona evrov, s katerimi je pomagalo več kot 150 organizacijam in posameznikom po Sloveniji.

Cilj društva je pomagati ljudem na robu družbe, starim, duševno in telesno prizadetim, otrokom, ženskam in drugim. Predsednik republike Borut Pahor je društvo lani ob 25-letnici za izjemno uspešno človekoljubno delovanje odlikoval z redom za zasluge.

Obiskovalci lahko na stojnicah odkrivajo kulturo in okuse različnih držav. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Tako kot pretekla leta tudi letošnji bazar poleg stojnic z različnimi izdelki držav udeleženk sestavljajo tudi stojnice s hrano različnih držav. Društvo bo z letošnjim izkupičkom podprlo dobrodelne organizacije s poudarkom na projektih za otroke, njihovo zdravje in blaginjo.

Podprli bodo nakup medicinskega aparata, ki pomaga pri diagnosticiranju neonatalne osteopenije pri novorojenčkih, znanstveno raziskavo na področju sladkorne bolezni pri otrocih, projekt Botrstvo, kjer bodo podprli pet otrok iz socialno šibkih družin, projekt Sladkorčki in njihovo delavnico na temo življenja z diabetesom ter Slovensko društvo za celiakijo in njihov projekt predaje teoretičnega in praktičnega znanja šolam in otrokom s tovrstno diagnozo.

Ob omenjenih projektih in društvih bodo zbrana sredstva namenili tudi Kliničnemu oddelku za neonatologijo in Kliničnemu oddelku za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove na UKC Ljubljana.

Vrata bazarja, ki ga spremlja bogat spremljevalni program in dobrodelni srečelov, bodo odprta do 16. ure.