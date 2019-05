Točno opoldne se maturanti tradicionalno zavrtijo v ritmih iz operete Netopir. Foto: BoBo

V Ljubljani se bodo pod belimi dežniki maturanti zavrteli na Maturantski paradi v organizaciji Plesne šole UrškaPRO. Na Slovenski cesti jih bosta predvidoma nagovorila ljubljanski župan Zoran Janković in predsednik republike Borut Pahor.

PZS četvorko organizira v manjših mestih

Pod okriljem Plesne zveze Slovenija v okviru njenega projekta European Quadrille Dance Festival (EQDF) pa bodo četvorko plesali v Litiji, Kočevju, Novem mestu, Črnomlju, Sevnici, Šentjerneju, na Mirni, v Novi Gorici, Tolminu, Ajdovščini, Postojni, Sežani, Idriji, Murski Soboti, Slovenskih Konjicah, Lendavi in na Ptuju.

Spletni prenos Neposredni prenos ljubljanske maturantske parade si boste ob 12. uri lahko ogledali tudi na MMC-ju.

V tujini bodo pod okriljem PZS-ja in projekta EQDF plesali v mestih na Slovaškem, v Srbiji, na Madžarskem, v Severni Makedoniji, Črni gori in Republiki Kosovo. Skupno bo pod okriljem PZS-ja plesalo več kot 20.000 plesalcev na 49 lokacijah v sedmih državah, je za STA povedal koordinator projekta EQDF Rudi Kocbek. Projekt EQDF sicer obstaja od leta 2005 in je nastal po sporu med PZS-jem in Plesno šolo Urška, ko je ta registrirala Maturantsko parado kot svojo zaščiteno blagovno znamko. Maturantje v Sloveniji tako od leta 2005 plešejo na ulicah mest v organizaciji različnih plesnih šol in v okviru različnih projektov.

Brezplačna četvorka v organizaciji PZS, UrškaPRO računa 10 evrov

Temeljno sporočilo projekta plesne zveze je promocija plesa, zato je udeležba za vse dijake brezplačna, so zapisali na spletni strani. Drugače je s četvorko v Ljubljani. Tisti, ki se plesnih korakov niso učili pri Plesni šoli UrškaPRO, so morali za udeležbo na paradi plačati deset evrov.

Četvorko bodo plesali tudi v Mariboru in Ljutomeru, v ponedeljek pa bo tradicionalni maturantski sprevod in četvorka Gimnazije Kranj in srednjih šol iz Kranja, Strahinja, Radovljice in Jesenic.

Kaže, da rekord ne bo padel

Največji sinhroni ples na svetu se je že devetkrat vpisal v Guinessovo knjigo rekordov, prvič leta 2001, in je do danes povezal več kot pol milijona mladih v več evropskih mestih. Organizatorji Maturantske parade upajo, da jim bo letos uspelo preseči rekord v plesanju največje četvorke na eni lokaciji, saj bo parada letos prvič potekala le v Ljubljani. V plesni šoli UrškaPRO so sicer v četrtek za MMC pojasnili, da bo, kot kaže, v Ljubljani plesalo med 4000 in 5000 udeležencev. Dozdajšnji rekord sicer znaša nekaj več kot 6.000 plesalcev četvorke na enem mestu.

Zabava se bo po koncu četvorke s Slovenske ceste preselila na Gospodarsko razstavišče, kjer bodo na festivalu na prostem Next Level nastopili Big Foot Mama, Kingston, KiNG FOO, Lumberjack, Atlas Erotika, Senida Hajdarpašić (Senidah) in didžej Mike Vale.

Naj zabava ostane v spominu

Premnogokrat je dogodek tudi v znamenju čezmerne zlorabe alkohola in mamil, zato nevladne organizacije in ministrstvo za izobraževanje tudi letos spodbujajo mlade k "zreli zabavi, kreativnosti in ustvarjanju dobrih spominov brez pitja alkohola in uporabe drugih psihoaktivnih snovi".

Prihodnje leto četvorka v organizaciji dijakov

Medtem sicer postaja jasno, da bodo prihodnje leto množično četvorko v Ljubljani organizirali dijaki sami, saj si želijo, da bi bil dogodek brezplačen za vse, pri tem pa jih je podprla tudi Mestna občina Ljubljana, ki projektu vsako leto brezplačno odstopi Slovensko cesto.