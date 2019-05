Portorož je gostil festival vrtnic in vina. Foto: Organizator

Vinski kraljici in Tanja Ribič so bile posebne gostje letošnjega festivala. Foto: Organizator

V obalnem mestu je namreč potekal festival vrtnic in vin rosé - PortoRose2, ki je navdušil številne obiskovalce, ki so uživali v dehtečem Rožnem vrtu. Ti so lahko tudi kupili sadike vrtnice Portorož (v času festivala so jih prodali okoli 300), ob spremljavi glasbe pa so lahko okušali mirna in peneča vina rosé iz 27 kleti - slovenskim vinarjem sta se pridružila vinarja iz Italije in Hrvaške.

V času festivala je bila v portoroških gostinskih lokalih in hotelih na voljo tudi posebna ponudba na temo vrtnic in roséjev, od wellness in lepotnih tretmajev do degustacijskih menijev in vrtničnih koktejlov.

Igor Novel, direktor Turističnega združenja Portorož, je o festivalu, ki so ga organizirali Turistično združenje Portorož, Zavod SloVino in Center za gastronomijo in kulturo vina Univerze na Primorskem, povedal: "Z izbranimi izvajalci in vrhunsko ponudbo vin rosé smo pričarali butični dogodek, ki sovpada z našo turistično zgodbo in umešča Portorož med destinacije višje kakovostne ponudbe."

Tanja Ribič je zasadila vrtnico Portorož. Foto: Organizator

Obiskovalce je v petek nagovorila vinska kraljica Slovenije Meta Frangež, v soboto pa vinska kraljica slovenske Istre Julija Jogan. Posebna čast pa je pripadla igralki in pevki Tanji Ribič, ki je zasadila vrtnico Portorož v portoroško gredico slavnih. Pred njo so tja vrtnice posadili že nekdanji župan občine Piran Peter Bossman, Tinkara Kovač, predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, Anika Horvat in Jan Plestenjak ...

Turistično združenje Portorož je leta 2012 registriralo vrtnico z imenom Portorož. Žlahtnitelj vrtnice je Thomas Proll iz nemške žlahtniteljske hiše Kordes, ki je eno največjih in najbolj znanih evropskih podjetij za vzgojo vrtnic. Vrtnica Portorož se prodaja v vseh evropskih državah in v Rusiji, največ pa jih prodajo v Nemčiji. Na etiketi vrtnice je tudi portoroški logotip, ki kupcem sporoča, od kod izvira ime vrtnice.