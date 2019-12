S kvačkanjem kap za slovenjgraške brezdomce sta Korošici Anita Kac in Jadranka Smiljić danes v Slovenj Gradcu začeli priprave na podiranje Guinnessovega rekorda v maratonu kvačkanja. Foto: MMC RTV SLO

Anita Kac kvačka že od otroštva, skupno več kot 40 let. Za kvačkanje jo je navdušila babica, zato se je že odločila, da bo med podiranjem rekorda kvačkala babičino odejo. Jadranka Smiljić, ki se je na Koroško preselila iz Laškega, je kvačkati začela pred nekaj leti, ko je dobila sina. Večinoma kvačka igrače, kape in odeje.

Korošici sta se skupaj odločili, da bosta skušali postaviti nov svetovni rekord – začeli bosta 6. februarja prihodnje leto –, a še pred tem se bosta skušali na podvig čim bolje pripraviti. Vse, kar bosta nakvačkali do takrat, nameravata podariti v dobrodelne namene oz. dobrodelnim organizacijam.

"Obe sva taki, da sva radi praktični, tako da sva – zdaj, ko bova vadili – k sodelovanju povabili različne organizacije. Če kdo kaj potrebuje, mu lahko to ponudiva," je za TV Slovenija pojasnila Jadranka Smiljić in dodala, da sta v petek, na prvi dan vaj, kvačkali kape za devet slovenjgraških brezdomcev.

Dve Korošici bosta za rekord dobrodelno kvačkali

Kvačkali bosta za upokojence – in z njimi

V prihodnjih tednih bosta kvačkali tudi za stanovalce varne hiše in upokojence, predvsem pa skupaj z njimi. Trenirali pa bosta tudi doma, sta za STA še povedali Korošici, ki v času priprav zbirata tudi donacije, s katerimi bosta krili stroške, ki so povezani s podiranjem rekorda in kvačkanjem za dobrodelne namene.

Organizacijske priprave na samo podiranje rekorda tako že potekajo. Od organizacije Guinness World Records sta že prejeli navodila, ki jim morata slediti (dogodek bodo na primer morale ves čas snemati kamere, potrebna bo tudi stalna navzočnost opazovalcev, ki se bodo menjavali na štiri ure).

Vsako uro si bosta lahko vzeli premor

Datum začetka podiranja rekorda sta že določili, to je 6. februar 2020, nista pa sta se še odločili, ob kateri uri bosta začeli. Sicer pa menita, da jima ne bo težko zdržati najmanj 24 ur, vsako uro si bosta namreč lahko vzeli pet minut odmora, zasnovali sta tudi že podporno ekipo, v času dogodka pa pričakujeta tudi zunanje podpornike in obiskovalce.

Poleg tega, da podiranje rekorda za obe predstavlja izziv in da so priprave na to dobrodelne narave, želita z dogodkom promovirati kvačkanje oz. rokodelstvo na splošno, prav tako želita promovirati občini, iz katerih prihajata, to sta občini Slovenj Gradec in Dravograd.