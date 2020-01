Takole so najpogumnejši slavili uspešen skok v morje lani. Foto: Arhiv organizatorja

Skok v ledeno morsko vodo, kot začetek nečesa novega in priprava za prihajajoče leto ‒ to je bila zamisel, ki se je leta 2005 porodila takratnemu vrhunskemu triatloncu Gregi Hočevarju, ki je skupaj s peščico prijateljev v Portorožu pri Rdečem svetilniku, pod Hoteli Bernardin, skočil v mrzlo morje. Z leti je prireditev postala množična ‒ lani so našteli rekordnih 686 plavalcev, s plaže pa jih je spodbujalo več kot 5.000 ljudi ‒ zaradi česar so kmalu zamenjali prizorišče dogodka, ki tako zdaj že tradicionalno poteka na plaži Meduza pod Hoteli Lifeclass.

Letos organizatorji pričakujejo še več pogumnežev, saj se jih je pred samim dogodkom prijavilo največ do zdaj, 560, mnogi pa se zares opogumijo šele ob prihodu na plažo.

Številni sodelujoči se dogodka udeležujejo vsako leto znova, drugi se bodo tega pogumnega podviga tokrat lotili prvič, a zagotovo ne zadnjič. Po mnenju vsakoletnih udeležencev gre za vrhunsko doživetje, polno adrenalina, ki predrami telo in duha, ostane v spominu in vzbudi željo po vsakoletni ponovitvi.

Novoletni skok v morje ni le zabava, temveč ima tudi zdravilne učinke. Dokazano je namreč, da kopanje v mrzli morski vodi blagodejno vpliva na počutje, pomaga pri regeneraciji telesa, krepi imunski sistem in dviga prag dovzetnosti za različne bolezenske vplive. Tovrstna rekreacija je za marsikoga tudi dobro “zdravilo” po silvestrski noči.