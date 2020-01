Skok v mrzlo morsko vodo, kot začetek nečesa novega in priprava za prihajajoče leto ‒ to je bila zamisel, ki se je leta 2005 porodila takratnemu vrhunskemu triatloncu Gregi Hočevarju, ki je skupaj s peščico prijateljev v Portorožu pri Rdečem svetilniku, pod Hoteli Bernardin, skočil v mrzlo morje. Z leti je prireditev postala množična ‒ lani so našteli rekordnih 686 plavalcev, s plaže pa jih je spodbujalo več kot 5.000 ljudi ‒, zaradi česar so kmalu zamenjali prizorišče dogodka, ki tako zdaj že tradicionalno poteka na plaži Meduza pod Hoteli Lifeclass.

Udeležence razdelili v skupine, vsi so se najprej ogreli

Številni sodelujoči se dogodka udeležujejo vsako leto znova, drugi se bodo tega pogumnega podviga tokrat lotili prvič, a zagotovo ne zadnjič. Po mnenju vsakoletnih udeležencev gre za vrhunsko doživetje, polno adrenalina, ki predrami telo in duha, ostane v spominu in vzbudi željo po vsakoletni ponovitvi.

Prva skupina plavalcev tik pred skokom. Foto: MMC RTV SLO

Organizatorji so sodelujoče sicer razdelili v skupine, tako da so udeleženci v vodo skakali postopoma, predtem pa se še na suhem dobro ogreli, da ne bi bilo kakšnih zdravstvenih težav.

Takšno plavanje ni za vsakogar

Novoletni skok v morje ni le zabava, temveč ima tudi zdravilne učinke. Dokazano je namreč, da kopanje v mrzli morski vodi blagodejno vpliva na počutje, pomaga pri regeneraciji telesa, krepi imunski sistem in dviga prag dovzetnosti za različne bolezenske vplive. Tovrstna rekreacija je za marsikoga tudi dobro “zdravilo” po silvestrski noči.

Lani je sicer enega od udeležencev obšla slabost in so ga morali oživljati. Morje ob slovenski obali ima te dni okoli 13 stopinj Celzija, zrak pa je še hladnejši. Zato strokovnjaki opozarjajo, da takšno početje ni priporočljivo za vsakega, "predvsem ni priporočljivo za tistega, ki se je za to odločil zadnji trenutek", je za STA dejal predstojnik urgentnega centra v Splošni bolnišnici Izola Peter Golob in kopanje odsvetoval vsem z boleznimi srca in ožilja ter tudi tistim, ki niso v dobri kondiciji.

Nenaden stik s hladno tekočino, v tem primeru morsko vodo, lahko med drugim bistveno spremeni frekvenco bitja srca. Bistveno bolj varno je, če se na stik z morjem pripravimo in vanj stopimo postopno, še svetuje Golob.