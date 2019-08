Panč ima že ustaljen termin - druga polovica avgusta - in lokacijo: Ljubljanski grad. V primeru dežja se odvija v Festivalni dvorani. Vsak večer se prične ob 21. uri. Foto: Tomaž Kos

Glavna organizatorja in idejna očeta Panča, dobrodelni tekač Andrej Težak - Tešky in Tin Vodopivec, bosta nastopila v stand-up voditeljski vlogi, pri čemer se Tešky, ki je v začetnih letih odvodil vse večere, ne da zlahka in je letos edini obdržal dva večera vodenja (prvega, poimenovanega TV face in tretjega - večer črne komedije). Mednarodni večer bo vodil Kanadčan Daniel Ryan Spaulding, ex-yugo oziroma večer Od Vardara do Triglava bo povezovala Zagrebčanka Marina Orsag, sobotna vročica pripada Tin Vodopivcu, vse skupaj pa bo v slogu nedeljskih 6 zaokrožil Vid Valič.



Vodopivca smo ob tem povabili na kratek pogovor.

Zakaj bo Panč potekal prav šest dni?

"Naša scena raste, raste tudi število komikov, ki bi jih želeli predstaviti občinstvu in zdi se nam prav, da ob tem raste tudi festival, tako da lahko občinstvu vsako leto ponudimo kaj novega. Čisto praktično je to tudi posledica dejstva, da je občinstvo jezikovno vse bolj razslojeno: veliko starejših ne govori angleško in veliko mladih ne razume srbo-hrvaško, tako da je odziv veliko boljši, če angleško govoreče in regionalne komike predstavimo na tematskih večerih. Za dodaten dan pa sva se z Andrejem Težakom Teškyjem odločila tudi zaradi res bogate sezone. Kup komikov je letos že predstavilo nove šove (Klemen Bučan, Jan Kreuzer) ali pa so tik pred novimi predstavami (Perica Jerković, Aleš Novak, Lucija Ćirović, Vid Valić, Ranko Babić ...) in bodo Panč izkoristili tudi za testiranje svežega gradiva, " je dejal Tin Vodopivec.



Kup komikov bo na festivalu prvič, kakšen ključ ste izbirali pri povabilu?

Vsako leto se trudimo predstaviti nabor najboljših domačih in tujih komikov - od tistih že bolj uveljavljenih do malce manj ali pa sploh novincev. Od mladih upov sta letos z nami Rok Škrlep in Matic Kokošar, z nami bo prvič tudi Željko Čakarević - Željkić, sicer radijski voditelj. Osnovni kriteriji za izbiro so vedno kakovost in svežina gradiva, medtem ko pri izbiri tujih gostov gledamo predvsem na to, da lahko gledalcem ponudimo nekaj svežega in da je hkrati njihov humor prenosljiv v naše okolje. V preteklosti se nam je že dogajalo, da smo imeli komika iz Velike Britanije, a ga zaradi njegovega naglasa (prihajal je iz Newcastla) večina publike ni razumela. Še več, nekdo od gledalcev mu je dejansko zavpil: "Start speaking English!" (Začni govoriti angleško!).



Tisti, ki ste v preteklih letih obiskovali Panč, se boste verjetno strinjali s Tinovo opazko, da je Kanadčan Daniel Ryan Spaulding pravi ljubljenec slovenskega občinstva. Njegova simpatičnost, ko razlaga prigode iz Slovenije in Dalmacije, kamor redno zahaja, vam bodo več kot razmigale trebušne mišice. Foto: Tomaž Kos

Koga od tujcev bi izpostavili in zakaj?

Med tujci zagotovo najbolj izstopa komičarka April Macie, zmagovalka tekmovanja Howard Stern's Hottest and Funniest Chick ter znanka iz NBC-jevega šova Last Comic Standing, njen nastop je na voljo tudi po vsem svetu na Netflixu, kjer jo predstavlja Tiffany Haddish. Angleški večer bo povezoval Kanadčan Daniel Ryan Spaulding, ki je pravi ljubljenec našega občinstva in bo Pančev večer povezoval že tretje leto zapored. Letos program sestavljajo komiki iz 10 držav, zelo zanimiv bo tudi ex-jugo večer, ki smo ga poimenovali od Vardara do Triglava, saj bodo z nami komiki iz Makedonije, Srbije, BiH-a in Hrvaške - prav vsi nastopajoči bodo na Panču prvič, le povezovalka večera bo stara znanka - Hrvatica Marina Orsag. Za finale festivala pa se nam bo zadnji večer pridružil tudi hrvaški zvezdnik Ivan Šarić, ki bo nastop na Panču izkoristil kot pripravo za svojo sološov, ki ga bo kot prvi komik iz regije imel v zagrebški areni Dom sportova.

Kako je v primeru dežja? Je kakšna rezervna lokacija?

Dežja ne bo, če pa bi se vreme kak večer vseeno odločilo ponagajati, je uveljavljena rezervna lokacija za Panč Festivalna dvorana Pionirskega doma.