Na prireditvi ne bo manjkala niti primorska pevka Lea Sirk, ki je Slovenijo zastopala na Evroviziji s pesmijo Hvala, ne! Foto: Katja Kodba

Gre za nadaljevanje tradicionalne prireditve, ki se je v preteklosti imenovala koprska in rumena noč.

Rumene noči z glasbenimi skupinami se bo od danes do nedelje odvile na prizoriščih na Ukmarjevem trgu, Taverni in trgu pri kapitaniji. V soboto bodo tako nastopili Pankrti, Valentino Kanzyani, Lea Sirk in Daniel Popović, v nedeljo pa še Natalija Verboten, Freedom fighters and friends in Primorski fantje.

Naslednji konec tedna pa bodo v sklopu modrih noči na prizoriščih na Titovem trgu, Taverni in trgu pri kapitaniji ponudili folklorno glasbo, ples, film in predstavo.

To soboto bo potekala modna revija, ob dopoldnevih pa bodo pripravili otroški program z nastopom čarodeja, lutkarsko predstavo in različnimi ustvarjalnimi delavnicami. V času rumeno-modrih noči bo zaživela tudi Eko plaža Koper, ki bo obiskovalcem ponudila eko izdelke in eko storitve.

V koprski občini opozarjajo, da bo v času prireditve več zapor cest in parkirišč v mestnem središču.