Citroën je v stoletju svojega obstoja postregel s številnimi ikoničnimi modeli. Foto: MMC RTV SLO

Od junija 1919, ko je na ulice Pariza zapeljal prvi Citroënov model v zgodovini (type A), se je francoska znamka razvila v veliko več kot le proizvajalca avtomobilov. Pri Citroënu že sto let ponujajo inovativne rešitve in s svojim dizajnom in vizionarstvom navdihujejo ljudi po vsem svetu.

Spaček, ki je na ceste zapeljal po drugi svetovni vojni, je bil zelo priljubljen tudi v Jugoslaviji. Foto: MMC RTV SLO

Citroënovo stoletnico so počastili tudi v Ljubljani, kjer je Citroën klub Slovenije organiziral razstavo najbolj ikoničnih modelov. Od Tromostovja do mestne hiše so bili na ogled postavljeni avtomobili iz različnih obdobij. Kronološko razvrščena razstava se je na Tromostovju začela z modelom C3 iz leta 1924. Gre za prvi damski avtomobil na svetu, ki je zaradi svoje velikosti (in največkrat rumene barve) dobil vzdevek majhna limona (Le petit Citron).

Vzdolž Stritarjeve ulice so bili nato razporejeni modeli, kot sta type C4 iz leta 1929 in traction avant 7A iz leta 1934, ter številne klasike iz poznejših desetletij, kot sta spaček in žaba. Nasproti mestne hiše so svoje mesto dobili novejši modeli – xara picasso, C6 in berlingo ter preostali avtomobili, ki jih redno videvamo na naših cestah. Razstava je pritegnila veliko pozornosti in predvsem pri najstarejših modelih so številni avtomobilski navdušenci, naključni mimoidoči in turisti izkoristili priložnost za fotografijo.

Utrinke z razstave Citroënovih vozil si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.