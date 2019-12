Svet in Slovenija pričakujeta leto 2020. Foto: EPA

Številna slovenska večja in manjša mesta že tradicionalno pripravljajo množična praznovanja na prostem. V večini mestnih občin bodo v leto 2020 najprej vstopili najmlajši, silvestrovanja pa se bodo začela po silvestrskih večerjah, torej po 21. uri.

V Ljubljani bo veselo ves dan, na Kongresnem trgu bodo leto 2020 prvič "dočakali" že ob 16. uri, ko bo na vrsti silvestrovanje za družine z otroki do deset let. Večerna silvestrovanja bodo potekala na štirih prizoriščih in se bodo začela ob 21. uri. Osrednje na Kongresnem trgu bo namenjeno najširšemu krogu obiskovalcev, zabavali pa jih bodo skupina Kingston in Luka Basi. Na Mestnem trgu, ki je vedno namenjen ljubiteljem popevk, bodo nastopili Špičikuc Orchestra in Neisha. Na Pogačarjevem trgu bodo ljubitelje slovenskih izvajalcev popularne in narodnozabavne glasbe zabavali ansambel Ceglar, Fredi Miler in Come Back band. Na Trgu francoske revolucije pa se bodo zabavali ljubitelji rock glasbe ob zvokih Omega Sun, Alo! Stari, Srd in Niet.

Priprave na silvestrovo v Ljubljani

Opolnoči bo nebo nad prestolnico, kjer pričakujejo okoli 50.000 ljudi, razsvetlil petminutni ognjemet, ki bo ekološki, torej z raketami iz papirja in razgradljivih materialov. Nočno nebo bo ob ognjemetu zasvetlilo v zeleni, ki je barva Ljubljane, in silvestrskih barvah, kot so srebrna, zlata in modra, je za TV Slovenija povedala predstavnica Turizma Ljubljana Nina Kosin.

V Mariboru bodo na Trgu Leona Štuklja v novo leto vstopili v družbi skupin Groovocado in Big Foot Mama, ki bosta zbrane zabavali od 21. ure naprej. Na Grajskem trgu bo za zabavo skrbel DJ, na Trgu svobode pa pripravljajo silvestrovanje na drsalkah. Na drsalkah pa bo mogoče v novo leto vstopiti tudi drugje, denimo v Žalcu.

Priprave na silvestrovo v Mariboru

V Kopru od 22. ure naprej pripravljajo silvestrovanje z Rock Partyzani, v Celju bodo najmlajši novo leto dočakali že ob 12. uri, tisti malo starejši pa bodo lahko v 2020 vstopili na Krekovem trgu v družbi zasedbe Mambo Kings. V Novem mestu bodo od 21. ure silvestrovali na Glavnem trgu v družbi domače zasedbe Mrfy in Nuše Derende, v Murski Soboti pa bodo prihod novega leta praznovali v družbi skupin Plus Band in Aktual. V Kranju se bo zabava začela že ob 19. uri z zasedbo Dan D in nadaljevala ob zvokih skupine Victory, v Novi Gorici bodo v novo leto vstopili z Nino Pušlar, v Velenju pa bo zbrane zabavala zasedba Pop Design.

Tako kot v Ljubljani se ognjemetu ne bodo odrekli v nekaterih drugih mestih, denimo v Murski Soboti in v Ljutomeru. Več mest pa že leta ne organizira osrednjega ognjemeta, med njimi na primer Maribor in Celje. V Kranju bodo opolnoči namesto ognjemeta v zraku frčali biološko razgradljivi konfeti. Na Bledu pa bodo na jezeru s pomočjo Društva za podvodne dejavnosti Bled prižgali kres in z njim v obdobju najkrajših dni v letu prosili sonce, da se spet vrne.