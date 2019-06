Kakšna gneča nad Ljubljano! Foto: Twitter/Tina Hacler

Pohodniki so se proti Šmari gori pognali pred 5.00, bilo jih je več sto. Ob 11.00 se jim bodo na Šmarni gori, po podatkih Planinske zveze Slovenije najbolj obiskanem hribu v Sloveniji, pridružili še osnovnošolci. Te bodo na vrhu pričakali Goran Dragić, Robert Kranjec in Trkaj. S tem pa vzponov še ni konec, saj se bodo nekateri pohodniki na vrh po različnih poteh gor in dol vzpenjali in spuščali neprestano ves dan. Med njimi bosta tudi organizatorki in začetnici celodnevnega vzpenjanja na Šmarno goro, Betka Šuhel Mikolič in Metka Albreht, ki skupno pričakujeta več kot 10.000 udeležencev.

Najdaljši dan v letu Danes se s Sončevim obratom oziroma solsticijem začenja koledarsko poletje, ko je dan najdaljši, noč pa najkrajša. Ob 17.54 bo Sonce najvišje nad ekvatorjem. Sonce je vzšlo ob 5.12 in bo zašlo ob 20.59. Dan bo torej trajal 15 ur in 47 minut, noč pa osem ur in 13 minut.

Od vzhoda do vzhoda

Pohod je del projekta Od vzhoda do vzhoda, ki poleg Šmarne gore podobno skupno čakanje na sončni vzhod organizira tudi na Pohorju, Boču in Sv. Ani nad Ribnico. Na vseh lokacijah so pripravili tudi spremljevalni program in orkester za budnico ob sončnem vzhodu.

Kot je v četrtek za MMC dejala Šuhel Mikoličeva, je dogodek “posledica javne obljube, da bom na Šmarno goro šla 300-krat. Izkazalo se je, da sem šla potem 367-krat, ampak vmes so mi prijatelji svetovali, da bo treba verjetno več vzponov opraviti na en dan, da bom lahko šla na dopust.” Pridružila se ji je še Metka Albreht in odločili sta se, da bosta k pohodu povabili še goste in vse, željne gibanja.

Pohod sta naslednje leto ponovili na Pohorju, lani pa na Sveti Ani nad Ribnico. Letos se dogodek vrača nazaj domov v Ljubljano, a organizatorici sta prepričani, da je “seme padlo na plodna tla, v tem pomenu besede, da so drugi slovenski vrhovi, ki so tudi dobro obiskani, pobudo izkoristili in enako akcijo zagnali tudi drugod. Ne pozabite - ni pomembno, kdaj greš, pomembno je, da greš."

Projekt podprli znani Slovenci

Letos se je pobudnicama, ki bosta na Šmarno goro po različnih poteh hodili vse do vzhoda naslednjega dne, pridružil tudi profesionalni gorski tekač Timotej Bečan, ki je letos na 23. tradicionalnem teku Rekord na Šmarno goro s časom 11 minut in 20 sekund postavil nov rekord v teku na ta vrh.

Projekt vsako leto podprejo tudi mnogi znani Slovenci, zato letos za spremljevalni program na Šmarni gori skrbijo Peter Poles, Alenka Godec, Orkester Simfonika Vrhnika, pianist Gašper Konec in Veseli svatje, na Pohorju pa orkester zavoda Šola Luči, Vlado Kreslin in duo Akustični orgazem.

Cilj: pozitivizem

Po besedah Šuhel Mikoličeve je “srčika dogodka nagovarjanje notranje motivacije ljudi. Štartnine za dogodek ni, prijavnina pa je objem najbližjega, to je vse, kar potrebujemo.” Dodaja še, da so ga “ljudje so za svojega sprejeli ravno zaradi tega, ker je nevsiljiv”. Cilj projekta je po njenem, da “spodbuja gibanje in apelira na ljudi, da bi se morali tako kot jemo in spimo, tudi gibati vsak dan”.