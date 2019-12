Otroke bo v noči na petek, ko bo god sv. Miklavža, po ljudskem izročilu sv. Miklavž tudi obiskal in jim v nastavljenih peharjih pustil drobna darila. Foto: BoBo/Borut Živulović

Miklavž bo pot nadaljeval proti Magsitratu in Prešernovem trgu, kjer bo obdaroval otroke.

Prav tako bo Miklavž pozdravil in obdaril otroke na Grajskem trgu v Mariboru. Prihod Miklavža bodo organizirali tudi v nekaterih drugih mestih, denimo v Novem mestu in v Kamniku.

Miklavževi nastopi z obdarovanjem, ki so v Sloveniji postali javna prireditev med svetovnima vojnama, so po 2. svetovni vojni zamrli. Vlogo sv. Miklavža kot decembrskega obdarovalca je na javnih mestih namreč nadomestil dedek Mraz. Po družbenopolitičnih spremembah v 90. letih 20. stoletja pa so Miklavževe javne nastope obudili.

Sv. Miklavž ali sv. Nikolaj, ki je bil škof v Mali Aziji in je umrl v prvi polovici 4. stoletja, je vse od 11. stoletja postajal zelo priljubljen svetnik tako na območjih, kjer se je razširilo vzhodno krščanstvo, kot na območjih z zahodnim krščanstvom. Po legendah je bil velik čudodelnik in učinkovit zavetnik šolarjev in študentov, mornarjev in brodnikov, ponekod tudi splavarjev, mlinarjev, žagarjev in drvarjev.