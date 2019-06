Od 1. do 31. avgusta bo domala vsak večer ponudil nastope glasbenikov, poleg spremenjenega imena pa bo novost tudi vstopnina pet evrov.

TrNOVfest bosta odprli zasedbi Hamo & Tribute 2 Love in Buržuazija, sklenili pa skupini Tabu in Traffic Religion.Foto: BoBo

Kot je za STA povedal Iztok Kurnik, programski vodja Centra slovanskih kultur (CSK) France Prešeren, ki z vsebinami polni stavbo na Karunovi, kjer je pred tem deloval KUD France Prešeren, se želijo posvečati programu, da bi bil bolj bogat, in ne več "slabi volji okrog zadnjega, vedno zadnjega, vsako leto zadnjega Trnfesta". Zato so se odločili, da bodo "na lep način pozabili na staro ime", okrog katerega so se pojavljale "neke zamere" in tudi finančna izguba.

"Nam je bolj kot neka zgodovina pomembno, da gledamo naprej, kaj je mogoče narediti, kajti tega festivala bi bilo definitivno škoda," je dejal Kurnik. Odločili so se za simbolično vstopnino petih evrov, tudi zato, da lahko priskrbijo varnostnike, saj so bili pred leti tudi trenutki, ko je bilo po njegovih besedah na dvorišču preveč ljudi.

Vsi nastopajoči bodo dobili dogovorjen honorar, "niti enega se ne prosi več, naj pride podpirat, ljudje pa naj pridejo na koncert," je pojasnil Kurnik in dodal, da se mu vstopnina glede na imena nastopajočih zdi smešna, vendar "drugače ne morejo".

Festival, 28. po vrsti, bo potekal ob 99. obletnici Kulturnega doma Trnovo, kot organizatorja sta podpisana KUD Trnfest in CSK France Prešeren.

Odprli ga bosta zasedbi Hamo & Tribute 2 Love in Buržuazija ter sklenili skupini Tabu in Traffic Religion. Vmes pa so napovedani Rambo Amadeus, Bohem, Moonlight Sky, Zabranjeno pušenje, Noctiferia, Nipke in N'toko, Soul Fingers, Zaklonišče prepeva in številni drugi.