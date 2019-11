Prižig lučk si v živo ogleda množica ljudi. Foto: BoBo

V Kopru bo praznično mesto zažarelo ob 17.00, v Velenju ob 18.00.

Pod novoletno okrasitev v Ljubljani se je podpisal Urban Modic in je retrospektiva dolgoletnega dela njenega izvornega avtorja Zmaga Modica. Naslov postavitve je Ciklus, prikazuje pa, da imajo vesolje, galaksije, zvezde, atomi, subatomski delci in življenje svoj naravni cikel. Ob prižigu bo zbrane nagovoril ljubljanski župan Zoran Janković.

Prižig prazničnih lučk v Ljubljani bomo v živo prenašali.

V Ljubljani bo v veselem decembru tudi letos razstava ledenih skulptur Ledena dežela, ki temelji na zgodovini Ljubljane. Med drugim bo na njej mogoče videti koliščarje, Rimljane in znamenito Plečnikovo arhitekturo. Na ljubljanskem gradu bodo na ogled lesene jaslice v naravni velikosti. 5. decembra bo na Krekovem, Mestnem in Prešernovem trgu potekal Miklavžev sprevod, 24. decembra na Mestnem trgu božični koncert, od 26. do 30 decembra pa se bodo vrstili sprevodi dedka Mraza. Silvestrovanje z ognjemetom bo na Mestnem, Kongresnem, Pogačarjevem trgu in Trgu francoske revolucije.

V Mariboru čarobni december

V Mariboru bo za prižig prazničnih luči poskrbel župan Saša Arsenovič, osrednje praznično dogajanje pa bo strnjeno v program Čarobni december. "Maribor vsako leto bolj žari v prazničnem vzdušju, nepogrešljivem delu ponudbe mesta tako za domačine kot tudi za turiste," je prepričana direktorica Zavoda za turizem Maribor Pohorje Doris Urbančič Windisch.

Mesta bodo praznično zažarela

Osrednje prizorišče Čarobnega decembra bo tudi letos Trg Leona Štuklja, kjer bo med drugim silvestrovanje na prostem, prav tako bodo v mestu znova postavili drsališče in sejem.

S prižigom prazničnih luči v Mariboru začenjajo tudi festival ustvarjanja, druženja in svetlobe Vilinsko mesto. Po mestu bodo ponovno postavili umetniške svetlobne instalacije Lumina, v Vetrinjskem dvoru pa izvajali ustvarjalne delavnice, koncerte in otroške predstave. "Festival ustvarjanja, druženja in svetlobe je namenjen temu, da se kot skupnost družimo, hkrati pa še posebej pri otrocih spodbujamo ustvarjalnost in jih seznanjamo s kulturno dediščino," je povedal Marko Brumen iz Narodnega doma Maribor.

V Velenju bo prižig lučk pospremil koncert Luke Basija.