Skromnejši kot pretekla leta bo tudi zaključek festivala - namesto običajnih dveh bo mariborsko nebo razsvetlil zgolj en ognjemet. Foto: BoBo

Letos uvedene spremembe so v javnosti naletele na mešane občutke. Direktor Narodnega doma Maribor Vladimir Rukavina ob tem upa, da bodo s temi izkušnjami lažje razpravljali o prihodnjem razvoju festivala. "Mislim, da se bomo zdaj lažje pogovarjali z mestnimi oblastmi in da bomo skupaj prišli do rešitev," je povedal prvi mož festivala.

Obiskovalci so poleg običajne kulinarične ponudbe na Lentu, ki je prejšnja leta zakrivala pogled na reko, letos pogrešali tudi ulično gledališče, ki je veljalo za eno od osnovnih prvin festivala. Prav tako letos za razliko od lani ni bilo glavnega prizorišča na Dravi, ampak je bilo to na Trgu Leona Štuklja višje v mestu. Tam je bil med najbolj množično obiskanih dogodkov uvodni koncert zasedbe Dubioza Kolektiv, nekoliko manj ljudi je pritegnil sodobni balet.

Med domačini je zelo priljubljeno dogajanje v Mestnem parku, ki je letos prav tako doživelo spremembe. Zaradi zahtev naravovarstvenikov je bil program Art kampa osredotočen na glavno promenado, a so se obiskovalci po besedah producentke Urške Košica na to hitro privadili.

Lent je letos zaradi nižjega proračuna potekal v skormnejšem obsegu kot v preteklih letih. Foto: BoBo

Za razliko od promenade na Lentu, ki je zaradi odsotnosti prej običajnih šotorov s hrano in konstrukcije velikega odra delovala izpraznjeno, je bila promenada v parku zaradi zgostitve dejavnosti za otroke in družine na njej ves čas polna. "Mogoče zato zgleda še večja gneča kot prejšnja leta," je povedala Urška Košica.

Festival Lent se je razvil iz mednarodnega folklornega festivala Folkart, ki je letos prinesel v Maribor pisano bero nesnovne kulturne dediščine iz Kitajske, Mehike, Guama, Ukrajine, Rusije, Irske in Makedonije.

Folkloristi se bodo mariborskemu občinstvu danes še zadnjič predstavili na Trgu Leona Štuklja in nato odštevali čas do ognjemeta opolnoči, ki tradicionalno naznani zaključek Festivala Lent. S to razliko, da je letos edini, medtem ko sta bila prejšnja leta na Festivalu Lent dva ognjemeta. Tudi to je po navedbah organizatorjev eden od varčevalnih ukrepov, ki so jih bili letos prisiljeni uvesti zaradi nižjega proračuna festivala.

Kljub temu se bo do septembra nadaljeval Art kamp v parku ob koncih tedna. Kakšen bo festival prihodnje leto, pa še ni znano. Novi župan Saša Arsenovič si želi sprememb, predvsem v smeri večje turistične privlačnosti festivala, a zaenkrat ni jasno, kako bi to v danih okoliščinah dosegli.