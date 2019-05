Televizijska serija Igra prestolov se z osmo sezono poslavja z malih zaslonov. Foto: Reuters

"David Benioff in D. B. Weiss (scenarista in producenta serije, op. a.) sta se izkazala kot grozno nesposobna pisca, če nimata virov (na primer knjig), iz katerih bi črpala," piše v peticiji, ki je bila pred enim tednom objavljena na spletni strani Change.org.

"Serija si zasluži zadnjo sezono, ki bo imela smisel," je še zapisal pobudnik peticije Dylan D in le v nekaj dneh zbral več sto tisoč podpisov. Najbolj je število podpisov sicer poskočilo po predvajanju pete, predzadnje, epizode, ki je s svojim scenarijem še posebno razburila oboževalce Igre prestolov.

V nekaj potezah uničila 30 let Martinovega dela

Kritike letijo predvsem na sam scenarij, ki je, kot se je izrazila producentka Megan Ellison, "uničil 30-letno delo Georgea R. R. Martina" sicer avtorja serije knjižnih uspešnic Pesem ledu in ognja. Martin sicer že več let piše zadnjo v seriji knjig, ki bo nosila naslov Winds of Winter (Zimski vetrovi), tako da za zdaj še ni znano, kako se bo zgodba razpletla v pisateljevi glavi.

Ustvarjalca televizijske serije sta imela tako bolj proste roke pri vsebini, a sta svoje delo po mnenju oboževalcev opravila zelo slabo. Ti jima tako očitajo, da sta uničila celoten razvoj ključnih likov v seriji, storila več scenarističnih napak in hotela preveč na hitro zaključiti zgodbo.

Rekordna gledanost

Kljub temu pa, ugotavlja BBC, vse to ni odvrnilo gledalcev od spremljanja zaključka priljubljene serije. Samo peti del osme sezone, ki je bil v ZDA predvajan v nedeljo zvečer, si je tako po podatkih HBO-ja ogledalo rekordnih, več kot 18 milijonov gledalcev.

Osma sezona Igre prestolov naj bi bila najdražja kadar koli posneta sezona televizijske serije. Za produkcijo posameznega dela naj bi porabili 15 milijonov dolarjev (13 milijonov evrov), za celotno sezono torej 90 milijonov dolarjev.

Zadnji del serije Igre prestolov bo na malih zaslonih v ZDA premierno predvajan v nedeljo zvečer oz. v noči na ponedeljek v Evropi.