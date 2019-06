V četrtek so predstavili prvi napovednik za film, ki poleg predstavitve filmske zgodbe vključuje tudi nove skladbe treh glasbenic svetovnega kova, in sicer Ariane Grande, Lane Del Rey in Miley Cyrus.

"Serija Čarlijevi angelčki je zame ena od izvirnih blagovnih znamk, ki vse od tedaj, ko je v 70. letih prišla na televizijske zaslone, slavi močne ženske," je ob napovedi svoje režije filma povedala Elizabeth Banks. Dodala je, da se bo nov film poklonil Charlesu Townsendu in njegovi zapuščini.

Tokrat se filmska zgodba vrti okrog tega, da Scottova upodablja programerko, ki pripravlja nekaj, kar "lahko sproži revolucijo", hkrati pa pripelje tudi do katastrofe, če se znajde v napačnih rokah, zato združi moči s Stewartovo in Balinskovo ter poskuša to preprečiti.

Banksovo bomo lahko gledali kot lik Bosleyja, ki novi generaciji angelčkov v napovedniku predstavi kolekcijo lasulj, oblačil in "igračk", ob čemer lahko opazimo tudi nekatera oblačila iz prejšnjih filmov, ki so jih nosile Drew Barrymore, Cameron Diaz in Lucy Liu.

Film v kinematografe prihaja ob koncu letošnjega leta.

Čarlijevi angelčki so bili prvič na sporedu med letoma 1976 in 1981 v obliki TV-serije na kanalu ABC. V njej so zaigrale Farrah Fawcett, Kate Jackson in Jaclyn Smith. Leta 2011 je izšla nova različica serije, a je trajala le eno sezono. Po seriji pa sta bila posneta dva uspešna filma, ki sta v blagajno prinesla več kot 500 milijonov dolarjev.