Macaulay Culkin je na Twitterju Disney pozval, naj ga pokliče. Foto: AP

Obe franšizi je Disney pridobil med prevzemom 21st Century Fox. Prvi trije filmi franšize Sam doma o dečku, ki po nesrečnih naključjih ostane sam doma, so v filmske blagajne po svetu prinesli skoraj 915 milijonov ameriških dolarjev, prvi del z Macaulayjem Culkinom v glavni vlogi pa še danes velja za božično klasiko.

Culkin se je po Disneyjevi najavi oglasil na družbenem omrežju Twitter in podjetje pozval, naj ga pokliče, hkrati pa objavil tudi fotografijo, kako bi bila dejansko videti nova verzija Sam doma, na kateri pred računalnikom sedi s krožnikom hrane.

Trilogija Noč v muzeju, kjer nočni čuvaj (Ben Stiller) odkrije, da muzejski eksponati ponoči oživijo, pa je v filmske blagajne prinesla 1,35 milijarde dolarjev.

Gledalcem bodo ponudili 300 filmov

Direktor korporacije Bob Iger je pojasnil, da so se pri Disneyju zanimali za Foxove velike naslove, kot so poleg omenjenih dveh filmov tudi Količinski popust ter Dnevnik nabritega mulca, saj jih želijo novim generacijam predstaviti preko platforme Disney plus. "Nič nam ne pomeni več kot to, da projekt dobro izpeljemo," je razložil.

Platformo bodo v ZDA zagnali 12. novembra, potem pa bodo njen dostop postopoma širili po svetu - najprej pa v Evropi. Gledalcem bodo ponudili 300 filmov, med katerimi bodo tudi Vojna zvezd in Pixarove ter Marvelove produkcije.